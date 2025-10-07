【開箱】《史提夫校長》邊青中佬面對愛與痛救贖難題

模糊幫助與受助者界線

《史提夫校長》講述專收邊緣青年的寄宿學校Stanton Wood一天之內所發生的事，校長Steve本着有教無類的信念，哪怕學生只有丁點進步，他也會竭盡全力感化他們。Steve幾年前因為一場車禍而一直自責痛苦，並在沉淪酒精與毒海的邊緣；他與一衆同事薪酬低，工作量繁重，而且資源緊絀。這天不但有電視台新聞隊伍來取景，又有國會議員到訪，還收到殺校通知。一衆男生就像平日隨時爭執、打架、其中Shy更表現異常，拒絕再跟心理醫生Jenny溝通，Steve半夜更在他房間內發現遺書。

此片改編自麥斯波特（Max Porter）的小說《Shy》，他亦身兼《史提夫校長》編劇；原著從Shy的視角出發，電影則換成校長Steve，核心精神卻一樣。Steve教化學生，希望他們走上正途，卻把太多東西攬上身，壓力爆煲。Steve身為學校領袖，在同事眼中，其實他也需要幫助，就如同校內的邊青一樣。電影尾聲幾乎醉昏在地上的Steve，跟準備了結生命的Shy，畫面對剪，正好突出幫助與受助者之間的模糊界線，儘管鏡頭有點超現實，跟前半段的寫實也不太搭調，但瑕不掩瑜。施利安梅菲演得太好，把一個快將崩潰角色的脆弱、逞強、慈愛、憤怒以不同層次呈現；扮演Shy的《悍將聯盟》積萊寇高（Jay Lycurgo）也沒給影帝比下去，細膩演繹了角色的聰慧、懊悔、痛楚及突如其來的暴力。《切爾諾貝爾：傷心的兒童》愛美莉屈臣（Emily Watson）是導演添米蘭斯和施利安梅菲的長期合作伙伴，扮演心理醫生Jenny的她，戲分不多，但跟Shy與Tarone等學生的輔導環節，充滿戲劇張力，看到角色的耐性已到臨界點。

副校集獄警教師媽媽於一身

看《史提夫校長》不期然會想起今年3月在Netflix爆紅的英國迷你劇《混沌少年時》，同樣在說成年人跟年輕一代的隔閡，後者是悲劇已經發生，無可挽回；《史》裏的校長與老師卻用盡最後一分愛一分力，守住一群可能會製造悲劇的男孩。片中把故事背景設定為1990年代中，那是沒有智能手機與社交平台的年代，年輕人的躁動總是由肢體暴力來宣泄，一言不合就是打，打，以及再打，由口角到動武全是校內日常，也是片中的戲劇效果時刻。

金球獎視后翠絲艾曼（Tracey Ullman）片中扮演的副校長Amanda如超級英雄，守護同事Steve之餘，接受電視台訪問時談及校內的角色，她稱既是獄警，也是教師，更是媽媽及戰斧。片中如果還有什麼超現實的畫面，也許就是這群老師的愛心，當兩名男生由餐廳打到廚房，已經頭破血流，饒舌女歌手Little Simz扮演經驗尚淺的老師Shola，卻以最溫柔語氣最大愛心，阻止暴力繼續滋長。