明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《史提夫校長》邊青中佬面對愛與痛救贖難題

【明報專訊】現年49歲的愛爾蘭演員施利安梅菲（Cillian Murphy）去年憑《奧本海默》在奧斯卡稱帝，登上事業高峰，儘管宣布參演代表作《浴血黑幫》的電影版《 The Immortal Man》，但沒有借此機會拍攝荷李活的大製作，反而聚焦邊緣人物的小故事，像去年在柏林影展首映的《Small Things Like These》，由來自比利時的添米蘭斯（Tim Mielants）執導，深挖羅馬天主教組織的黑歷史，本月3日在影視串流平台Netflix上架的《史提夫校長》（Steve），施利安身兼主演及監製兩職，並與添米蘭斯再度合作，劇情講述1990年代英國專門收留問題少年的寄宿學校校長所面對的連串難題，設定在一天之內發生的故事，題材沉重卻拍得異常緊湊。

模糊幫助與受助者界線

《史提夫校長》講述專收邊緣青年的寄宿學校Stanton Wood一天之內所發生的事，校長Steve本着有教無類的信念，哪怕學生只有丁點進步，他也會竭盡全力感化他們。Steve幾年前因為一場車禍而一直自責痛苦，並在沉淪酒精與毒海的邊緣；他與一衆同事薪酬低，工作量繁重，而且資源緊絀。這天不但有電視台新聞隊伍來取景，又有國會議員到訪，還收到殺校通知。一衆男生就像平日隨時爭執、打架、其中Shy更表現異常，拒絕再跟心理醫生Jenny溝通，Steve半夜更在他房間內發現遺書。

此片改編自麥斯波特（Max Porter）的小說《Shy》，他亦身兼《史提夫校長》編劇；原著從Shy的視角出發，電影則換成校長Steve，核心精神卻一樣。Steve教化學生，希望他們走上正途，卻把太多東西攬上身，壓力爆煲。Steve身為學校領袖，在同事眼中，其實他也需要幫助，就如同校內的邊青一樣。電影尾聲幾乎醉昏在地上的Steve，跟準備了結生命的Shy，畫面對剪，正好突出幫助與受助者之間的模糊界線，儘管鏡頭有點超現實，跟前半段的寫實也不太搭調，但瑕不掩瑜。施利安梅菲演得太好，把一個快將崩潰角色的脆弱、逞強、慈愛、憤怒以不同層次呈現；扮演Shy的《悍將聯盟》積萊寇高（Jay Lycurgo）也沒給影帝比下去，細膩演繹了角色的聰慧、懊悔、痛楚及突如其來的暴力。《切爾諾貝爾：傷心的兒童》愛美莉屈臣（Emily Watson）是導演添米蘭斯和施利安梅菲的長期合作伙伴，扮演心理醫生Jenny的她，戲分不多，但跟Shy與Tarone等學生的輔導環節，充滿戲劇張力，看到角色的耐性已到臨界點。

副校集獄警教師媽媽於一身

看《史提夫校長》不期然會想起今年3月在Netflix爆紅的英國迷你劇《混沌少年時》，同樣在說成年人跟年輕一代的隔閡，後者是悲劇已經發生，無可挽回；《史》裏的校長與老師卻用盡最後一分愛一分力，守住一群可能會製造悲劇的男孩。片中把故事背景設定為1990年代中，那是沒有智能手機與社交平台的年代，年輕人的躁動總是由肢體暴力來宣泄，一言不合就是打，打，以及再打，由口角到動武全是校內日常，也是片中的戲劇效果時刻。

金球獎視后翠絲艾曼（Tracey Ullman）片中扮演的副校長Amanda如超級英雄，守護同事Steve之餘，接受電視台訪問時談及校內的角色，她稱既是獄警，也是教師，更是媽媽及戰斧。片中如果還有什麼超現實的畫面，也許就是這群老師的愛心，當兩名男生由餐廳打到廚房，已經頭破血流，饒舌女歌手Little Simz扮演經驗尚淺的老師Shola，卻以最溫柔語氣最大愛心，阻止暴力繼續滋長。

相關字詞﹕開箱 翠絲艾曼 積萊寇高 愛美莉屈臣 添米蘭斯 影視串流平台Netflix 施利安梅菲 史提夫校長

上 / 下一篇新聞