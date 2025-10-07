木村新片上半Netflix下半戲院上映 再演獨眼教官 《教場III》預告曝光

文：蘇珮欣

《教場》改編自長岡弘樹的同名暢銷小說，講述被稱為「教場」的警校中，木村拓哉飾演教官風間公親，個性嚴肅兼戴上義眼，負責指導背景迥異的學警，每次遇到問題學生，便會狠心叫他們退學，用盡所有方法培訓警校精英。

公開扮學警演員名單

《教場》先後於2020年及2021年以長約兩小時的特備劇形式在富士電視台播出，2023年推出前傳劇《風間公親-教場0》。日媒指富士早於2023年已想開拍《教場》電影版，礙於木村拓哉所屬事務所創辦人尊尼喜多川同年被翻出性侵醜聞，《教場》電影版計劃被迫延後。

富士電視台見木村拓哉去年底主演的電影《摘星廚神，巴黎夢》大收40億日圓（約2億港元），遂決定斥資5億日圓（約2600萬港元）製作費開拍《教場III》電影版，寄望能為富士省靚招牌。據悉，電影版今年4月開鏡，富士昨宣布《教場III》分上下兩部分推出，前篇《教場Reunion》明年1月1日在影視串流平台Netflix上架，後篇《教場Requiem》定於2月20日在戲院上映。

《教場III》故事延續2021年特備劇《教場II》內容，木村拓哉繼續擔正，劇集版導演中江功及編劇君塚良一等幕後團隊原班人馬上陣。另外，昨公布扮演學警的演員名單，包括日版《女神降臨》綱啓永、女團日向坂46成員齊藤京子、《夢遊納米比亞沙漠》金子大地、《噬亡村》倉悠貴、《幪面超人Zero-One》井桁弘惠，以及木村師弟團timelesz成員佐藤勝利及KEY TO LIT成員豬狩蒼彌等，合共30人。綱啓永飾演門口陽光，風間教官委託他擔任班上記錄員，負責為同學拍照拍片記下學習生活。齊藤京子飾演星谷舞美在班上成績第一名，但快被同學趕過而蒙受巨大壓力。倉悠貴飾演個性冷酷的學警氏原清純。昨日富士電視台還公開了電影海報，其中一款正是30名學警大合照。

木村登上雜誌封面

《教場III》首支預告昨曝光，木村拓哉戴上義眼、眼鏡及穿上警官制服一臉嚴肅，在課室問學生覺得警校怎麼樣？正在受訓的學警反應迥異，有人指警校是「生產警察的工廠」，亦有人難以承受，反問「這裏是監獄嗎？」還有人在課室拿着手槍，場面緊張刺激。

另一方面，木村拓哉近日登上雜誌《Mgirl》10月號封面，由《整容天后》導演蜷川實花拍攝照片，兩人曾多次合作，今次蜷川實花為木村打造4個不同場景及造型。