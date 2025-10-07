【娛樂場】《許我耀眼》 陳偉霆趙露思互騙先婚後愛

許妍憑努力在大城市闖出一席之地，成為電視台節目製作人和主持，並隱瞞過去融入上流社會。為了見富二代男朋友沈皓明（陳偉霆飾）的父母，找了一對陌生人假扮家長，沒想到沈皓明的母親于嵐（溫崢嶸飾）在飯後低調拆穿她，許妍辯稱父母忙於在外工作，自小與他們感情疏離，自己只能在外人面前假裝堅強。許妍最終與沈皓明結婚，費盡心思當賢內助，卻發現互相各有隱瞞，這場婚姻全由利益結合，二人上演一段先婚後愛、你追我跑的愛情。

趙露思甩「傻白甜」形象

不少觀眾認為趙露思終於跳出以往「傻白甜」的角色，轉型成功。趙露思之前與經理人公司爆出合約糾紛，外界一度猜會令她的演藝事業停擺。《許我耀眼》傳出播出多時，一直未落實，上月突然宣布首播，迅即掀起熱話。

趙露思劇中造型百變如時裝騷，幾乎每集會換三四套衫，更出動多個名牌袋配合；無論是職場正裝還是甜美風，引起觀眾熱烈討論。有指她全劇造型超過50套，大學修讀時尚造型的趙露思還親自參與造型設計，展現時尚品味。

趙露思的演技亦備受讚賞，其中一幕在主播休息室卸妝「素顏」戲，引發粉絲熱議，讚她素顏出鏡的勇氣，封她是素顏最美的女星。

陳偉霆曾抗拒演霸道總裁

陳偉霆挑戰演霸道總裁，劇集播出後獲觀眾好評，原來最初他不想接這個角色，「一開始抗拒飾演霸總角色，認為這類角色極具風險，往往容易被認為『油膩』或『裝腔作勢』，對演員來說是極具挑戰」。

陳偉霆曾向導演坦白想法，覺得演員的生命很脆弱，所以會怕。不過導演看到劇本時腦海浮現的人選正是陳偉霆，親自與他深談劇情。陳偉霆經過一番思考，認為值得嘗試挑戰，最終決定接演，「回去想想，是有難度，但想試試」。不少網民讚陳偉霆演得細膩，具張力又不俗套。