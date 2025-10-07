蕭正楠代外父讀家書 黃翠如獲讚懂事爆喊

【明報專訊】黃翠如在前晚播出的無綫節目《家傳之「保」》到魚檔體驗父親昔日打工點滴，老公蕭正楠客串兼「外父」上身。黃翠如開工期間，因記得爸爸說過賣魚要穿牛仔褲，找來家中唯一一條穿得下的牛仔褲開工，言談間透露生B後仍未收身。蕭正楠稱受外父委託「黃爸爸上身」朗讀家書。黃父一來便向「天使賣魚小妹妹」黃翠如送上親切慰問：「你今日要去街市體驗賣魚生活，辛唔辛苦、有冇受傷呀？街市賣魚係最辛苦行業之一，點解明知辛苦都要堅持去做？就係因為爸爸冇其他工作經驗，只要能夠畀到你哋過啲比較安穩嘅生活，再辛苦爸爸都可以頂落去。」黃爸爸提到黃翠如小時候到魚檔幫手往事，讚黃翠如十分懂事，勤力讀書，5個女都很生性，全部考上大學，是他最驕傲和自豪的事，黃翠如邊聽邊爆喊。