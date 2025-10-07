明報新聞網
娛樂

鄭裕玲首爾訪《我的青春》男女主角 宋仲基最恨同梁朝偉合作

【明報專訊】鄭裕玲主持YouTube頻道《The Do Show》，早前獲邀到首爾訪問韓劇《我的青春》主角宋仲基與千玗嬉。宋仲基透露演藝事業非外界看順風順水，曾經歷無名時期，當時為追求演員夢，報讀私人演藝學校，白天上大學，晚上學演技，「因想汲取經驗，做臨時演員，薪水很低，漸漸有些導演給機會講一句對白，有時只出聲音，沒有鏡頭，像是『記者3號』、『路人乙』角色，偶然運氣好能去試鏡，是我的演藝起點，大概在2006至2007年」。

宋仲基後來逐漸累積經驗，2011年迎來轉捩點，參演歷史劇《樹大根深》，「當時很多人反對，連經理人都勸我該去演主角，因有很多主角邀約，不過我被《樹大根深》角色吸引，演世宗大王的年輕時期，那時我已二十七八歲，年紀不算小。播出後很大迴響，學到很多，角色大小根本不重要，只要有意義，不論戲分多少」。

宋難忘夜蒲蘭桂坊被認出

宋仲基表示最想跟梁朝偉合作，秒變小粉絲說：「想到我就雞皮疙瘩了，他是我的英雄，希望能和梁朝偉合作，哪怕只有一次，即使只是同場也好，光說出來就讓我緊張了，I love you，sir！」他又自爆到香港舉行粉絲見面會後的難忘經歷，警察勸他不要外出，因酒店外已被粉絲包圍，不過還是不忍放棄香港夜生活，於是與朋友到蘭桂坊小酌，當時還被粉絲認出，「蘭桂坊是我在香港第一個旅遊的景點，記得我還是學生時和哥哥去過，當時第一個下榻的地方就是蘭桂坊附近」。

讚對手千玗嬉好戲 想再合作

《我的青春》將迎來大結局，宋仲基認為這是一部有治癒力量，能陪伴大家走過傷痛的劇集，又大讚對手千玗嬉好戲，「多得她讓我得到療癒，她很完美，很想再和她合作，她的演技在韓國備受認可，而且充滿熱誠」。千玗嬉說：「以前身為觀眾看宋仲基的作品，會感受到他的巨星魅力，沒想到跟他合演愛情劇，看到本人後才發現他戲裏的豪爽個性，其實就是他本人的樣子，很有男子氣概，行動力也很強，很有魄力和領導能力。」

娛樂組

