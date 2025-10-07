明報新聞網
娛樂

炎明熹驚喜現身大坑舞小火龍 司儀陸浩明形容舊同事「好熟口面」

【明報專訊】炎明熹約滿無綫回復自由身後變得活躍，繼日前出席主演音樂劇《一束光——高錕的記憶》記者會，前晚再獲邀參與大坑舞火龍盛事，舞小火龍及主持拜神儀式。其間遇上擔任司儀的無綫舊同事陸浩明，陸浩明搞氣氛說炎明熹熟口熟面，還說她唱歌好好聽。有「樂壇風紀」之稱的甄妮近日在社交平台留言撐炎明熹，說她是人才，籲莫忘初衷，做好手上工作。

娛樂組

一年一度大坑舞火龍前日（5日）起一連三晚舉行，吸引大批市民及遊客觀賞。全長67米的火龍由1.2萬炷長壽線香組成，由300名健兒合力舞動，火龍穿梭大坑的大街小巷。炎明熹（Gigi）離開無綫自組工作室，再全力發展演藝事業，前晚獲大會邀請舞LED小火龍及主持拜神儀式，在工作人員指導下誠心上香，不過她似不太熟悉傳統儀式，面露尷尬表情，但保持微笑，表情可愛。

網民讚親民貼地

儀式後，炎明熹歸隊持龍珠，帶領由小朋友舞動的LED燈小火龍。當她準備就緒，大會總指揮向現場觀眾賣關子說：「今年有名新成員，大家覺得佢熟唔熟口面！」司儀陸浩明附和搞氣氛說：「好熟口面呀！佢唱歌好好聽㗎，我記得。」他再向現場觀眾提供貼士，稱戴著紅色帽的小火龍龍頭非常面善，遲遲不開估，之後與大會總指揮以「炎同學」、「炎小朋友」稱呼炎明熹，最後邀請她一同率領全場嗌口號，場面熱鬧。

炎明熹開心參與傳統大坑舞火龍，活動後於社交平台貼出多張舞火龍花絮的照片，留言：「榮幸，感謝！非常感謝。」她還祝大家中秋節快樂、人月兩團圓、快樂食湯圓。炎明熹驚喜現身舞火龍，引網民熱議，讚她親民貼地，舞火龍好得意。

「樂壇風紀」甄妮近日先後在社交平台的留言區，發聲撐炎明熹自組工作室，寫道：「Gigi是個人才，沒人會反對！『抉擇』本就是一門學問，運氣很重要！小朋友既然已決定，就別被『臭嘴』影響，莫忘初衷，做好手上的工作。別讓愛你的人失望！」「Gigi快快收集好歌好詞好監製，網絡發達，借力使力，不氣餒！」

甄妮嘲大台不厚道

炎明熹去年被指遭無綫雪藏，甄妮發文批評：「文明到上太空了，大台還動不動就以『雪藏』做威脅，十分不厚道，已不再是1980年的霸氣台，獨一無二！」她認為對有潛力的小朋友應該多加培訓和給予機會，非用這種手段打壓，十分關注後輩炎明熹的動向。

