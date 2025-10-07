明報新聞網
娛樂

施宇琪否認與陳詠詩不和 袁文靜著高跟鞋企8小時辛苦到喊

【明報專訊】林盛斌（Bob）與應屆港姐亞軍施宇琪、季軍袁文靜主持無綫台慶特備節目《攻你上大學》昨日錄影，馬國明、王敏奕、劉佩玥、吳若希等參與，Bob表示每集勝出嘉賓可晉級，在台慶當晚角逐價值數十萬元大獎。有傳總經理曾志偉開綠燈製作新一輯《女神配對計劃》，他希望成事，但最快要明年，「這幾個月超過20名TVB女藝人自薦，有諗過新一季參加年紀大少少，可能40歲或以上，仍考慮中」。

施宇琪與袁文靜沒想過決賽後一個月就獲公司安排工作，感到開心。袁文靜稱負責搞笑rap台詞，爆常被Bob整蠱。她日前拍節目拍到喊，因當日著高跟鞋企8小時太辛苦，但不會驚，慢慢會習慣。施宇琪表示以前份工都好辛苦，自覺捱得苦，已被股票市場訓練到很多年沒喊過。兩人上載聚會合照，獨欠港姐冠軍陳詠詩，傳鬧不和？施宇琪解釋陳詠詩去了曼谷旅行，她與袁文靜一起工作親近一點，跟陳詠詩沒有不和，還經常一齊食飯，好團結。袁文靜稱過幾日會一起工作，平時沒化妝合照覺得不靚，才沒有上載。

王敏奕陪老公日本睇試片

王敏奕最近趁休息陪老公曾國祥到日本看試片兼旅行，她感開心，很久沒在大銀幕看老公作品，但因準備拍廣告，不敢吃太多，但就比以前更喜歡逛街，不停逛化妝和髮型用品店舖，買了不少戰利品，放滿兩個行李箱。她笑稱不開工如被蟻咬身痕，希望年底前盡快有工開，目前正傾談中，劇集或電影都有機會演出。《新聞女王2》將播出，她準備做宣傳，對作品有很大期望，「今輯製作水平更高，演員投入度更高，感情更豐富，拍得好開心」。她有信心該劇在年底頒獎禮得獎，但對個人獎項不會想太多，覺得演員盡最大努力是份內事，角色最緊要，享受過程已經掙了。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

相關字詞﹕攻你上大學 袁文靜 施宇琪 林盛斌

