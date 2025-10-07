明報新聞網
娛樂

馬國明祝福舊愛胡定欣白頭到老 「媒人」林盛斌想飲新抱茶

馬國明恭喜舊愛胡定欣結婚 贈12字祝福語

【明報專訊】馬國明與林盛斌（Bob）昨日錄影無綫台慶特備節目《攻你上大學》，馬國明對於舊愛胡定欣宣布結婚，表示對方公布才知道，十分神秘，早前在深圳拍劇，對方好姊妹姚子羚也守得秘密，沒透露半句。他真的替胡定欣開心，「恭喜他們白頭到老、恩恩愛愛、兩公婆都身體健康，中秋佳節大家收到這個驚喜都幾開心，人月兩團圓！」他稱未見過新郎真人，只在相片中見過，會親自傳短訊恭喜胡定欣。他正忙拍新劇《玫瑰戰爭》及《飛常日誌2》，計劃完成後陪太太湯洛雯去旅行。

馬：將來有子女負責運動組

馬國明在節目要穿校服，勾起求學時掛住踢波的日子，已打算演繹「壞學生」不讀書就考試，因預計什麼問題都不識答。將來如當爸爸會否教子女讀書？他說：「靠老婆或請補習老師，老婆應該OK，我就負責運動組。真的未有好消息，有會公布，不會呃大家。」

Bob再省靚「金牌媒人」金漆招牌，為胡定欣與醫生陳健華成功配對。他透露昨早收到胡定欣傳來短訊報喜，十分開心，「我今（昨）早才知道，是她的私隱，可能想保護這段戀情和關係。我們之前有保持聯絡和見面，他們好幸福和甜蜜，醫生很惜她，她亦很投入這段關係，兩人非常努力營運。她在短訊寫了一些私人感受給我，看完很窩心，我留言恭喜她，還說希望她每天大戰300回合，快點組織小家庭，生夠幾個」。

Bob：如雙喜臨門就不得了

Bob表示未獲邀請出席婚禮，估計屬私人形式，亦可能驚他工作太忙，「不知道他們會否返港再擺酒，但不要找我做司儀，希望可坐着盡興飲喜酒，如果有斟茶環節都好緊要，朱慧敏結婚時，我像爸爸般牽着她的手進場，如胡定欣要我這樣做都無問題」。他表示一對新人拍拖逾一年，不是閃婚。胡定欣是否雙喜臨門？他說：「這麼深的問題，要問她才知，我真的不知，如果定欣有喜，就真的不得了。」他透露近年有很多藝人、歌星、名人，甚至星二代找他介紹筍盤，但不是個個得，不是表面成功率這麼高，「Michael Jordan（前NBA職業籃球運動員）都不是年年攞MVP，都有失敗時候」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

相關字詞﹕林盛斌（Bob） 胡定欣 馬國明

