娛樂

胡定欣宣布已婚 嫁醫生男友陳健華 愛的宣言「好時辰找到你 天公待我真好」

【明報專訊】44歲胡定欣去年爆出與醫生男友陳健華相戀，兩人愛得低調。昨日中秋佳節，胡定欣突然在社交平台宣布婚訊，與陳健華10月3日在外地舉行婚禮，分享多張甜蜜婚照，人月兩團圓。她甜蜜對老公說：「在好時辰先找到你，天公對待我真好。」新郎陳健華是外科醫生，亦是無國界醫生，被讚筍盤。今次婚禮保密，圈中好友陳山聰、黃智雯等都說昨日才得知喜訊，感驚喜及送祝福。

娛樂組

視后胡定欣（Nancy）昨日宣布正式成為人妻，在社交平台貼出甜蜜婚照，透露與陳健華（Akin）10月3日結婚，相中未見任何賓客，她留言：「Akin & Nancy 03.10.2025」。圈中好姊妹及好友姚子羚、黃智雯、胡杏兒、胡蓓蔚、陳山聰、岑麗香、林夏薇等紛紛留言送祝福。

穿性感婚紗攬到實放閃

相中胡定欣穿著性感婚紗，披上頭紗，跟穿著淺色西裝的陳健華在大草地及湖邊切結婚蛋糕，兩人面露甜蜜笑容，據知婚禮地點在新西蘭。另一張是兩人在頭紗中，胡定欣用雙手托着老公面頰，露出幸福笑容，陳健華則攬着她的腰。還有在草地上拖手漫步，甜蜜滿瀉。之後胡定欣再上載更多婚照，相中一對新人攬到實，又頭貼頭放閃。胡定欣冧爆發表愛的宣言：「好時辰先找到你，天公對待我真好。」記者昨日聯絡胡定欣，至截稿前未有回覆。

黃智雯讚登對 陳山聰：新郎無得頂

胡定欣今次結婚相當保密，連「胡說八道會」姊妹及好友都未有告知。黃智雯回覆《明報》表示：「我哋都好驚喜，但係好戥佢哋開心，好登對。」陳山聰表示事前不知情，祝這位好姊妹與陳醫生百年好合、永結同心、永遠幸福快樂！他大讚陳醫生非常好，斯文、高大威猛、事業有成，無得頂，成班兄弟姊妹等好耐，開心恭喜他們。曾與胡定欣傳緋聞的陳展鵬替對方搵到幸福開心，祝白頭到老永結同心，知胡定欣好鍾意小朋友，快些生個寶寶，家庭美滿。

入行逾25年曾有4段戀情

胡定欣情路崎嶇，入行逾25年，先後有過4段戀情，包括吳浩康、馬國明、廣告界才俊沈柏淳及著名音樂人陳明道，但都未能開花結果。去年她被爆跟圈外醫生男友熱戀，媒人是林盛斌，曾經撮合張秀文與金融才俊王大權，朱慧敏與心臟科醫生陳良貴的姻緣。陳健華畢業於香港中文大學內外全科及英國愛丁堡皇家外科醫學院，2012年開始加入無國界醫生，除新冠疫情期間，幾乎每年都出任務，曾到巴基斯坦、南蘇丹等地做救援工作。他以前在公立醫院工作，年假都用來出任務，放完年假就用無薪假，後來轉為私人執業，時間較有彈性。早前曾有自稱是陳醫生中大醫學院師弟的網民，在社交平台對陳健華讚不絕口，但談到師兄與胡定欣的戀情說：「我不知道胡定欣怎樣盛載這位醫學院師兄。」引起其他網民議論，有認為別人拍拖與外人無關。

胡說八道會剩李施嬅姚子羚未嫁

胡定欣與胡杏兒、黃智雯、李施嬅、胡蓓蔚及姚子羚組成「胡說八道會」，目前6人中胡蓓蔚、胡杏兒、黃智雯及胡定欣已婚，剩下李施嬅、姚子羚仍未有婚期。李施嬅之前宣布與未婚夫車崇健分手；姚子羚與徐偉棟傳緋聞，看下一個會否是姚子羚結婚。

相關字詞﹕陳健華 胡定欣

