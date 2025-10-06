明報新聞網
娛樂

【開箱】《申社長Project》 化身街坊調解員 韓石圭演技最大看點

【明報專訊】攻港韓流電影中，現年60歲的韓石圭堪稱先驅，早期不管文藝的《八月照相館》還是賣座的《生死諜變》，均由他擔正，近年拍劇亦收視口碑俱佳，例如《浪漫醫生金師傅》系列及《如此親密的背叛者》。他主演有線頻道tvN新劇《申社長Project》9月15日首播，第1集收視5.9%，其後升至8.7%高位，以周一二檔來說，成績甚佳，足證視帝的叫座力。

談判專家變炸雞店老闆

《申社長Project》在香港煲劇平台「黃Viu」上架，故事講述人稱「申社長」的炸雞店老闆申在怡（韓石圭飾），曾是談判專家，有高超觀察力及談判技巧，透過「三寸不爛之舌」解決紛爭，並伸張正義。韓石圭是此劇最大看點，入行40年的他，演技多變，今次角色有別於以往醫生、犯罪心理學家等專業人士，扮演平凡的炸雞店老闆，首集穿著街坊裝出場，游走於小社區，阻止了準備放火自焚的失意中年漢，角色新鮮感十足。

《申社長Project》全劇12集，目前播出了一半，劇情進展快速；主線分為兩部分：年輕新晉法官曹必立（裴賢聖飾）上班首日，即被前輩兼首爾地方法院民事裁判部長兼法官金相根（金相浩飾）指派往申在怡的炸雞店工作，曹必立滿臉問號，但又不敢抗命，只能照做。申在怡對於老相識金相根的安排不悅，但亦沒有拒絕的理由，稱呼曹必立為「空降兵」以示不滿。金相根放下一份文件，要求申在怡跟進。曹必立自此跟隨申在怡工作，逐步成長為不只擁有法律知識，還有實戰能力的法官。

另一主線是談判專家申在怡緣何變成炸雞店老闆；他數年前為女童遭挾持案擔任談判專家，救出女童，卻在同一時間，他的幼子遭吸毒漢持刀挾持，最後兒子被殺。申在怡對此深感自責，一度自暴自棄。在金相根及富商朴明鎮（全國煥飾）協助下，申在怡成為炸雞店老闆，卻不時替金相根「兼職」民事訴訟案的調解員。

調查協商談判三部曲

《申社長Project》在兩條主線並行之間穿插各種民事訴訟，申在怡在曹必立及炸雞店外賣員李施溫（李蕊飾）協助下，透過調查、協商、談判等方式，拯救受害者及懲治罪犯。首集講述電視新聞節目報道某老字號海鮮醬出現害蟲，但「食環」調查後卻發現沒任何衛生問題；節目播出後，海鮮醬生意一落千丈，店主遂向電視台提告。炸雞店三人組查出地產商是幕後主腦，為了大型建築項目，想收購海鮮醬店，但店主堅持不賣，地產商於是設局陷害海鮮醬店生意致失敗，即可趁低價買舖。申在怡得悉來龍去脈，將地產商不法手段告知電視台，後者願意向海鮮醬店道歉及和解，並將地產商的惡行公之於世，圓滿解決事件。之後的校園暴力事件、租屋詐騙，均揭發案中有案；再者申在怡過往幫助過不少人，結下緣分，不時有人出現來報恩相助，情節豐富又有趣。

一般關於談判的戲劇都很嚴肅及認真，《申社長Project》卻省略沉重感，以黑色幽默的方式說故事。韓石圭掌握劇集的搞笑節奏，一時在「士多店」買朱古力奶、一時在文具店外夾公仔，又在網吧邊吃公仔麵邊玩「吃播」，還與裴賢聖一起穿西裝戴太陽眼鏡，模仿《黑超特警組》送外賣，場面搞笑。當關鍵的談判時刻，韓石圭又變回認真表情，有如一人分飾兩角，輕鬆游走於炸雞店老闆與談判專家之間。劇中兩年輕主角曹必立與李施溫的感情線也值得一看。

相關字詞﹕開箱 李蕊 裴賢聖 黃Viu煲劇平台 韓石圭 申社長Project

