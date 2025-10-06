愛犬「行兇」 《狂野時速》泰列斯吉遜涉虐畜自首

根據法庭文件及閉路電視片段，上月18日約晚上10點，Henry的主人讓牠在屋外如廁，5分鐘後發現Henry倒臥在車道上，身上勒骨斷裂，腹部有傷及嚴重內出血。當晚另一女子亦報警稱有4隻卡斯羅犬擋在她家門口，無法上車，動物管制人員接報到場後協助她離開。據美媒報道，警方與動物管制部門上月22日前往泰列斯吉遜住所要求他交出4隻卡斯羅犬，當時他表示需要時間處理。警方報告又指泰列斯承認是自己的愛犬造成Henry死亡，稱愛犬過去數月多次逃出家門。泰列斯的代表律師表示事發時他不在住所，但願意負一切責任，並透過社交平台留言表示，一直視狗如家人，從未訓練牠們攻擊，這事令他心碎，並為受害者家屬祈禱。不過不少網民餘怒未消，仍在該帖文下留言斥責他是不負責任的狗主。