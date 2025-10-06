草間Richard敬太「露械」被拘留 宣布停工

【明報專訊】日本男團Ae! group的29歲美日混血成員草間Richard敬太，前日（4日）清晨於新宿涉嫌在公眾場所裸露下體被捕，同日晚上從四谷警署移送至拘留所。他所屬的Starto娛樂事務所前晚發文致歉，宣布他即時停工，Ae! group的工作亦大受影響。日媒指草間本月4日清晨5時40分在新宿二丁目某大廈入口附近「露械」，一名30多歲男子目擊並報警。警方未有透露草間有否認罪。日媒引述相關人士稱，該區有草間經常光顧的酒吧，猜測他當時喝醉。事後網上流傳草間「露械」影片，指他從著名同性戀酒吧離開，亦有指該大樓內有專門給男同志「密會」的場所。據報該影片早在草間出現時已開始錄影，似乎在等他現身。日本雜誌《女性SEVEN》追訪草間的朋友，指他當日心情不好，獨自去新宿喝酒並跟朋友聊天。