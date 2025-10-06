明報新聞網
娛樂

Taylor新碟挑戰Adele開賣冠軍寶座 新片開畫登頂 拋離《一戰再戰》

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift本月3日推出第12張專輯《The Life of a Showgirl》，繼在Spotify刷新單日串流量之後，該碟首日賣出270萬張實體及數碼版，暫列史上開賣首周最暢銷專輯亞軍，大有機會取代英國樂壇天后Adele的《25》冠軍位置；另外，為宣傳新專輯的電影《Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl 》同日開畫，收1580萬美元（約1.2億港元），拋離映期踏入第2周的《一戰再戰》，以及《狂野時速》狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的新片《The Smashing Machine》，成為開畫冠軍。

《The Life of a Showgirl》主打歌《The Fate of Ophelia》在Spotify首日串流量逾3000萬次，刷新Taylor Swift去年4月《Fortnight》2520萬次紀錄，成為Spotify單日播放量最多的歌曲，而且第3至6位歌曲均來自她這張上周五才面世的新專輯。

黑膠版大賣刷新銷量紀錄

據美媒報道，Taylor Swift新專輯實體及數碼版首日賣出270萬張，之前最暢銷首周開賣大碟是10年前Adele的《25》，7日賣出340萬張。《The Life of a Showgirl》尚餘6日挑戰Adele《25》的冠軍寶座，很大機會取而代之。另外，Taylor的新碟黑膠版首日銷量120萬張，亦刷新自己去年《The Tortured Poets Department》首周的85.9萬成績。為慶祝這里程碑，她昨日宣布將加推8首acoustic版本歌曲，分別收錄在4張限量版CD當中，將在其官方網站上架，限時24小時供應，售完即止，她又同時在社交平台公開4款唱片封套造型照。

Taylor Swift新專輯發售當天，相關電影《Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl 》（下稱《Showgirl》）同日開畫，限定上映3日，據悉電影中Taylor親自執導的《The Fate of Ophelia》MV首播之外，製作花絮及歌曲歌詞體驗版亦包含其中。為保障入場先睹爲快的樂迷，該歌MV延後至美國東岸時間10月5日晚上7時（香港10月6日早上7時）才會在YouTube上架。《Showgirl》上月預售門票已預計會爆紅，據報首日收1580萬美元，遠遠拋離亞季軍《一戰再戰》和《The Smashing Machine》。美媒指《Showgirl》首周末3天至少進帳3000萬美元（約2.34億港元）。據Hollywood Reporter形容，該片既非演唱會電影，也不是視覺專輯，純粹為死忠粉絲而設的觀影體驗。事實上，Taylor兩年前的《Eras Tour》只拍攝洛杉磯站巡演的3天內容，製作費僅1500萬美元，卻全球大收2.61億美元，刷新了演唱會電影最賣座紀錄，而且繞過傳統荷李活電影制度，直接由AMC院商發行，把利潤擴大。《Showgirl》做法一樣，只是更似89分鐘的新專輯廣告，或專為樂迷而設的活動，其餘電影的成績都給比下去；像里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演、廣受好評的《一戰再戰》，上周五單日收330萬美元，屈居亞軍，至今累收3492萬美元。狄維莊遜扮演摔角手兼綜合格鬥家Mark Kerr的《The Smashing Machine》跟《Showgirl》同日開畫，僅收271萬美元，位列第3，美媒估計該片首周末3天票房約600萬美元，成績遠遜預期。

相關字詞﹕里安納度狄卡比奧 狄維莊遜 一戰再戰 美國樂壇天后Taylor Swift

