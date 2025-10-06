【娛樂場】《金式森林》郭晉安陳曉華譜忘年戀 監製設禁咀令

由於背景懸殊，加上年齡相距甚大，林澄未入門已令方家家嘈屋閉。上至嫲嫲方老太（羅蘭飾），下至方仰天的3個兒子方學禮（何廣沛飾）、方學勤（陳浚霆飾）和方學賢（羅天宇飾），大嫂善荃（何依婷飾）及二嫂嘉欣（陳星妤飾）都對林澄深藏敵意，兩代之間的婆熄衝突、無日無之的「篤背脊」、互揭瘡疤及爭寵，所有衝突都令原本已一盤散沙的方家更加翻天覆地，最後爭寵、爭權、爭家產等家事，鬧上法庭變成新聞。林澄有老公方仰天「撐腰」，在方家扶搖直上，不過背後似藏着不少秘密。珠寶界大鱷方仰天老來寂寞，輕易愛上一個小妹妹，還是有心以外人抗衡3個不肖子？男女主角忠奸難辨。

監製林志華為令這段忘年戀更多懸念，開劇前下令郭晉安與陳曉華劇中不能有任何親密接觸，嚴禁有接吻場面，即使拍結婚戲，都只是蜻蜓點水惜面珠。林志華稱陳曉華拍《金式森林》時，一度真的愛上郭晉安。

陳曉華的靈魂愛上郭晉安

陳曉華笑言「一定好愛」，「林澄是真的愛上方仰天」。她感激郭晉安給予不少抽象式的指導，助她投入林澄的世界外，又教她如何抽離角色，「安哥（郭晉安）教我要將皮肉同靈魂分開一點，要用自己的靈魂去創造林澄，這個靈魂是真心愛上方仰天。今次是我同安哥第一次合作，所以我對他的認知就是方仰天」。

陳曉華表示郭晉安跟她講戲時，令她覺得一談到拍劇，便有種「世界好似淨番我哋兩個」的感覺，「我好鍾意聽安哥講做戲的事，佢用比較抽象的方法同我講，其他人未必明白，但係我好鍾意聽，覺得安哥畀咗個能力、舒適圈同幻想空間我去創造林澄，好多謝佢。我有問過安哥點解方仰天會鍾意林澄，佢話係潛力，因為方仰天想林澄成為更厲害的人」。

陳曉華劇中與郭晉安發展忘年戀，承認感覺刻骨銘心，有時看到《金式森林》宣傳片都忍不住喊，「有好多位好心痛，那種心痛來得好快，因為方仰天同林澄的故事已經刻在我腦入面，個故事深刻到好似屬於自己咁，變了一個真實存在的回憶」。

《金式森林》翡翠台

10月13日起逢周一至五晚上9時30分