麥家琪15歲被誘騙影裸照 3子女知道 警惕任性代價

難忍轉簽普通藝員約離巢

麥家琪稱當時未夠18歲，不懂如何面對，幸得父母體諒保護，亦獲無綫給予機會，簽約安排參演處境劇洗底捱過低谷。她憶述當時背負面新聞入行，沒想過逃避，「我必須面對，是自己犯的錯，我都係畀人搵笨，但無影響其他人，只是我年幼無知畀人呃」。

麥家琪入行後影視兩忙，參選翌年跟無綫簽下兩年包薪合約，1996年決心離巢，因要她簽普通藝員約，人工少三分之二，決定不簽約，「如果我忍到六七千元一個月，可能忍到現在都留在TVB，做埋甘草演員」。她之後隻身闖影圈，透露已故李兆基是她恩人，給她不少拍戲機會，包括剃光頭主演《龍虎砵蘭街》。

高價利誘拍三級 不為所動

問為何多年來不找經理人合作，麥家琪大爆：「有offer，不過全部都要我脫，譬如要我拍3部脫戲就簽你，話會打造你好似邊個邊個咁，我唔係想要呢啲，唔想麥家琪打敗麥家琪！做人要有價值，剃光頭有發揮就有價值。1996年我仲算新人，嚿錢有幾多？壓得就壓啦！仲畀我1993年出嚟撩我拍三級片少一半。」原來1993年選完港姐後，有片商高價利誘麥家琪拍三級片，「當年已經有人叫我唔好簽TVB出嚟拍戲，畀成過百萬，我不為所動」。

