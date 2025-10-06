明報新聞網
娛樂

武指伍允龍稱最安全方法拍動作戲 熊欣欣指《風林火山》受傷事故非事實

【明報專訊】伍允龍、吳浩康與太太郭思琳、關嘉敏、龐景峰與女友劉溫馨等前晚出席MMA綜合格鬥盛會。近日有自稱《風林火山》幕後爆料指有場絞刑戲，導演麥浚龍要替身真吊頸險休克。身為武術指導的伍允龍被問及此事，稱不清楚事件不便評論，自己會考慮安全及效果，有商有量，以最安全方法達到目標。參與《風林火山》的武術指導熊欣欣對於傳言不斷，昨日回覆《明報》澄清網民說的威也及受傷事故不是事實，不想再糾纏此事。

記者：鍾偉茵

喜歡看拳賽的伍允龍開心參與MMA活動，女友李蔓瑩因約了朋友慶生未有同行。他因《九龍城寨之圍城》王九一角在日本爆紅，當地粉絲早前豪擲逾20萬元，在東京戶外大電視落廣告應援，他感驚喜，很想去日本辦見面會親自多謝粉絲支持。問到《九龍城寨之圍城》系列電影《龍頭》和《終章》目前進度？伍允龍表示演員沒有參與製作，不清楚，他未有收到任何消息，不過以他所知前傳沒有王九，王九可能有機會出現在《終章》。

麥浚龍執導電影《風林火山》爆出不少爭議，有自稱是劇組人員爆料拍吊頸戲時，替身要真吊頸險休克。身為武術指導的伍允龍被問到對此事看法？他說：「做武術指導要平衡安全同效果，因為不清楚情况，難以判斷及回答。」談到武指或替身是否常敢怒不敢言，伍允龍稱每個製作都不同，「我同好多武指合作，憑我的經驗，是有商有量，大家會商量用一個最好最安全的方法達到目標」。

熊欣欣稱網民罵與讚不是真

有份參與《風林火山》的武指熊欣欣被指因拒絕麥浚龍要求的危險動作，被認為不聽話被「換馬」，不過亦有指熊欣欣帶領下每日都有意外。熊欣欣昨日回覆《明報》澄清：「網民說『換馬』不是事實，所有知情人士，網民在網上講的威也、受傷事故都不存在，罵與讚都是不真實。我也不想再糾纏此事，無謂做宣傳。」

吳浩康無懼涉毒被重提

吳浩康早前被指在無綫歌唱比賽節目《聲秀》批評組員林錦興，惹對方不滿引熱話，無綫之後公開完整版還原真相，還吳浩康公道。他表示沒放在心上，事情已過去，感謝無綫心意。蘇永康23年前涉毒被重提，令內地演唱會叫停，《聲秀》傳因蘇永康致節目在內地突停播。吳浩康早年亦曾涉毒，可會擔心受影響？他說：「冇得擔心，這些控制不到的事，真的發生的話，都要由它發生。（內心強大？）不敢講強大，真的都要面對，擔心都改變不到什麼，無謂去擔心。」他稱暫時未有計劃進軍內地市場，有機會不妨一試。

關嘉敏偷師向追求者報仇

關嘉敏在無綫節目《女神配對計劃》被追求者黃家俊箍頸成經典，笑稱今次看MMA賽事，趁機偷師向對方報仇，並透露黃家俊有提過一齊過中秋，「我要開工，看收工會否相約賞月食月餅」。《女神配對計劃》有意拍第二季，關嘉敏稱不想再參加，因很虐心，「我再參加便要繼續保持單身，不是好事」。她爆好友林鈺洧想參加，覺得對方性格大情大性，參加應該幾好玩。

龐景峰投資7位數推廣MMA

MMA活動主辦龐景峰透露籌備半年，投資7位數字，笑言搞這個活動短幾年命，盼在港以不同方法推廣MMA。劉溫馨表示有學MMA，希望助拍打戲。問誰比較好打？龐景峰說一定是女友。二人是否牀頭打交牀尾和？龐景峰說任何情况下都是劉溫馨贏，「相信宇宙最強的男人，永遠都有個更加強的女人」。

