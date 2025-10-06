單親論被質疑 葉蒨文反駁網民 曾展望稱會盲撐女友

【明報專訊】劉佩玥、戴祖儀和曾展望主持無綫綜藝節目《超級電競大派對》，昨日聯同「電競星團」葉蒨文、林俊其與落選港姐莫凡等出席開鏡切燒豬。葉蒨文近日被網民質疑說來自單親家庭，但在訪問中又提及父母，她忍不住反駁「後父也是父親」，該網民斥她回應無禮貌掀罵戰。葉蒨文說：「對於網民評論只要不是人身攻擊，沒有粗言穢語便沒問題，認為若遭受網絡欺凌要出聲反駁，好多女粉絲讚我夠勇敢，只要有道理在手，態度有禮貌，說話不是太激進，懂適可而止就得。」她強調不在意被網民罵，只覺得這種欺凌行為失當，希望做人要有公德心，萬一對方用粗口或有瘋狂行為，才會考慮封鎖對方。曾展望亦收過不少批評，認為做好本分，非惡意和有建設的批評會反省和接受，若是網絡欺凌則不予理會，「多欣賞別人的優點，做人才會開心，但無論如何，我都是盲撐女友」。
莫凡任普通話旁白
戴祖儀笑言見到曾展望同葉蒨文就有鼻敏感，「可能係戀愛敏感，畢竟單身多時，自己沒有，見別人有也開心」。劉佩玥被問中秋節會否到緋聞男友周志文家做節？她稱有工作，節日可能只與家人慶祝，又扯開話題說好多朋友會體諒她忙，重申與戴祖儀一樣是單身。
莫凡落選後獲安排為節目任普通話旁白，自認幸運，通過面試，「可能我對體育有點認識被揀中，已準備好入行，未跟無綫正式簽約，要考慮年期、人工和工作機會，想試演戲」。