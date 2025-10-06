單親論被質疑 葉蒨文反駁網民 曾展望稱會盲撐女友

莫凡任普通話旁白

戴祖儀笑言見到曾展望同葉蒨文就有鼻敏感，「可能係戀愛敏感，畢竟單身多時，自己沒有，見別人有也開心」。劉佩玥被問中秋節會否到緋聞男友周志文家做節？她稱有工作，節日可能只與家人慶祝，又扯開話題說好多朋友會體諒她忙，重申與戴祖儀一樣是單身。

莫凡落選後獲安排為節目任普通話旁白，自認幸運，通過面試，「可能我對體育有點認識被揀中，已準備好入行，未跟無綫正式簽約，要考慮年期、人工和工作機會，想試演戲」。

記者：林蘊兒