明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

「綁架專業戶」宣萱笑稱享受遭不同人綁 吳若希恨與老公旅行慶結婚8周年

宣萱《巨塔》又被綁架 唔敢同陳煒鬥靚：佢女人味好勁
吳若希靠幻想「死老公」爆喊入戲 怨丈夫Alex唔浪漫

【明報專訊】宣萱、吳若希、蔣家旻、陳楨怡等昨日宣傳無綫劇《巨塔之后》，監製宣布收視首周達21點，內地平台點擊近兩億。宣萱得知首集收視超過20點十分開心，希望可撐到尾。被封「綁架專業戶」的她於《巨塔之后》再次被綁，笑道：「都幾好吖，每次畀不同人綁吓，不過在貨櫃拍攝好辛苦，就算醫院拍都辛苦，因為全部冇冷氣，好焗。演名醫同樣有難度，為求真實，有不少專業用詞對白，要託婦科醫生朋友請教心胸肺科同事。」宣萱稱拍無綫劇習慣「飛紙仔」，不過今次要靠導演解釋前因後理，才能投入情緒，「當年拍《壹號皇庭》更嚴重，不過當年後生記對白快，現在記性真係冇咁好，可能要四五次先記到」。之後劇情講她與陳煒大鬥法，宣萱笑言不敢與對方鬥靚，「佢啲女人味好勁，所有服裝和燈光都做得好好，幫我很多。同陳煒拍對手戲最辛苦雙眼，因為不可以眨眼，一眨就會散，不夠張力，有時雙眼太乾也撐不到，要NG滴眼藥水，經過今次可拍眼藥水廣告」。

吳若希幻想喪夫助入戲

網民形容吳若希是被唱歌耽誤的演員，浪費多年青春，她不同意，「一直以為自己只適合做諧星，原來還有其他路線可以行」。她笑稱角色被欺凌是本色演出，對於喊戲連場獲讚，自爆幻想「死老公」入戲。劇中老公馬國明很浪漫，吳若希大呻老公不浪漫，本月10日二人結婚8周年，到時看丈夫會帶她去邊，希望結婚周年可以旅行慶祝。

蔣家旻稱懷孕是美麗誤會

蔣家旻早前曬日本旅行的照片惹大肚疑雲，笑言昨日大家都以為她懷孕，叫她不可站太久，澄清是美麗誤會，「當時只是絲巾被吹起，覺得好靚上載照片，結果所有人恭喜我，報道還說我懷孕9個月，講到真一樣」。她表示要為新劇《璀璨之城》開工，不會如此不專業，拍劇期間懷孕。她在《巨塔之后》角色令觀眾憶起《美麗戰場》的「反骨琪」，蔣家旻說：「今次角色沒上次反骨，一點都不奸，演繹不會去到很極端，可能『反骨琪』太深入民心。」

陳楨怡與馮皓揚演情侶，強調現實中談戀愛不是控制狂，讚馮皓揚性格合擇偶條件。對方是否她杯茶？陳楨怡笑說：「相信他是全劇組杯茶，是大家的寵兒。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕巨塔之后 陳楨怡 蔣家旻 吳若希 宣萱

上 / 下一篇新聞