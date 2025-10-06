「綁架專業戶」宣萱笑稱享受遭不同人綁 吳若希恨與老公旅行慶結婚8周年

【明報專訊】宣萱、吳若希、蔣家旻、陳楨怡等昨日宣傳無綫劇《巨塔之后》，監製宣布收視首周達21點，內地平台點擊近兩億。宣萱得知首集收視超過20點十分開心，希望可撐到尾。被封「綁架專業戶」的她於《巨塔之后》再次被綁，笑道：「都幾好吖，每次畀不同人綁吓，不過在貨櫃拍攝好辛苦，就算醫院拍都辛苦，因為全部冇冷氣，好焗。演名醫同樣有難度，為求真實，有不少專業用詞對白，要託婦科醫生朋友請教心胸肺科同事。」宣萱稱拍無綫劇習慣「飛紙仔」，不過今次要靠導演解釋前因後理，才能投入情緒，「當年拍《壹號皇庭》更嚴重，不過當年後生記對白快，現在記性真係冇咁好，可能要四五次先記到」。之後劇情講她與陳煒大鬥法，宣萱笑言不敢與對方鬥靚，「佢啲女人味好勁，所有服裝和燈光都做得好好，幫我很多。同陳煒拍對手戲最辛苦雙眼，因為不可以眨眼，一眨就會散，不夠張力，有時雙眼太乾也撐不到，要NG滴眼藥水，經過今次可拍眼藥水廣告」。
吳若希幻想喪夫助入戲
網民形容吳若希是被唱歌耽誤的演員，浪費多年青春，她不同意，「一直以為自己只適合做諧星，原來還有其他路線可以行」。她笑稱角色被欺凌是本色演出，對於喊戲連場獲讚，自爆幻想「死老公」入戲。劇中老公馬國明很浪漫，吳若希大呻老公不浪漫，本月10日二人結婚8周年，到時看丈夫會帶她去邊，希望結婚周年可以旅行慶祝。
蔣家旻稱懷孕是美麗誤會
蔣家旻早前曬日本旅行的照片惹大肚疑雲，笑言昨日大家都以為她懷孕，叫她不可站太久，澄清是美麗誤會，「當時只是絲巾被吹起，覺得好靚上載照片，結果所有人恭喜我，報道還說我懷孕9個月，講到真一樣」。她表示要為新劇《璀璨之城》開工，不會如此不專業，拍劇期間懷孕。她在《巨塔之后》角色令觀眾憶起《美麗戰場》的「反骨琪」，蔣家旻說：「今次角色沒上次反骨，一點都不奸，演繹不會去到很極端，可能『反骨琪』太深入民心。」
陳楨怡與馮皓揚演情侶，強調現實中談戀愛不是控制狂，讚馮皓揚性格合擇偶條件。對方是否她杯茶？陳楨怡笑說：「相信他是全劇組杯茶，是大家的寵兒。」
記者：林祖傑
攝影：鍾偉茵
