「綁架專業戶」宣萱笑稱享受遭不同人綁 吳若希恨與老公旅行慶結婚8周年

吳若希幻想喪夫助入戲

網民形容吳若希是被唱歌耽誤的演員，浪費多年青春，她不同意，「一直以為自己只適合做諧星，原來還有其他路線可以行」。她笑稱角色被欺凌是本色演出，對於喊戲連場獲讚，自爆幻想「死老公」入戲。劇中老公馬國明很浪漫，吳若希大呻老公不浪漫，本月10日二人結婚8周年，到時看丈夫會帶她去邊，希望結婚周年可以旅行慶祝。

蔣家旻稱懷孕是美麗誤會

蔣家旻早前曬日本旅行的照片惹大肚疑雲，笑言昨日大家都以為她懷孕，叫她不可站太久，澄清是美麗誤會，「當時只是絲巾被吹起，覺得好靚上載照片，結果所有人恭喜我，報道還說我懷孕9個月，講到真一樣」。她表示要為新劇《璀璨之城》開工，不會如此不專業，拍劇期間懷孕。她在《巨塔之后》角色令觀眾憶起《美麗戰場》的「反骨琪」，蔣家旻說：「今次角色沒上次反骨，一點都不奸，演繹不會去到很極端，可能『反骨琪』太深入民心。」

陳楨怡與馮皓揚演情侶，強調現實中談戀愛不是控制狂，讚馮皓揚性格合擇偶條件。對方是否她杯茶？陳楨怡笑說：「相信他是全劇組杯茶，是大家的寵兒。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

