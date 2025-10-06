明報新聞網
娛樂

時裝店太子爺陳柏熹車禍毀容首亮相 醫療費逾200萬 稱6次手術樣貌回復八成

【明報專訊】時裝品牌集團副總裁兼設計總監陳柏熹前年在深圳發生交通意外致毀容，透露被電瓶車撞致耳鼻及肋骨受傷，治療近兩年，動了6次大小手術，接受創傷矯形科醫生診治，醫療費逾200萬。他前晚舉行生日會慶祝38歲生日，雙親和圈中好友關之琳、何嘉莉和丁子朗等到場賀壽。陳柏熹希望透過生日會，親解朋友和外間對他的「整容」疑問，表示已克服心理恐懼，執番條命要活得自在，自覺完成「重建」後，樣貌已回復八成，聽力沒受影響。

記者：林蘊兒

時裝店太子爺陳柏熹前晚於意大利高級餐廳舉行生日晚宴，父母陳欽傑、徐巧嬌陪同切蛋糕，好友關之琳、陳友夫婦、樂易玲、何嘉莉和丁子朗等到場賀壽，久未公開露面的關之琳低調入場，未有受訪。陳柏熹透露生日願望：「執番條命，希望活得自在。今次搞生日會是想一次過讓一班好擔心我，又不敢多問的朋友放心，不用再猜測，我已經克服心理恐懼，可以大大方方站出來」。

受傷初期不敢照鏡

陳柏熹早前被指容貌有異惹「整容」傳聞，解釋前年在深圳高鐵站附近遇交通意外，被駛過的電瓶車撞傷耳仔、鼻子和肋骨，受傷毀容，「2023年8月我在深圳，落車準備行去搭高鐵，被一架駛過的電瓶車撞，好似整個人撼落玻璃門。之後面部又腫又瘀，以為消腫散瘀後會痊癒，沒有理會。怎知樣子有變，原來兩邊耳仔和鼻子受傷，肋骨有少許裂，父母都好擔心，勸我要去醫治，其間一度很不開心，不敢照鏡望自己，又曾胡思亂想」。

後遺症難擘大口

陳柏熹透露近兩年的治療過程，進出醫院求診10次，動了6次大大小小手術，需要接受創傷矯形科醫生診治，治療費逾200萬，康復情况曾出現反覆，令他和家人非常擔心；陳柏熹媽咪開玩笑說兒子是全香港整容最勁的人。他稱現時健康和臉容架構已完成「重建」，情况穩健，樣貌與以前比較，自覺已回復八成，聽力慶幸沒受影響，「醫生認為我搭飛機、運動和大笑都沒問題，後遺症是擘大口有點困難」。

電瓶車快速駛過會莫名生氣

意外發生後，陳柏熹表示變得敏感，見到電瓶車太快駛過會莫名地生氣，不過毋須看心理醫生，「上了一課教訓，要好好活下去，不能放棄自己，時刻自我提醒落車要留意四周環境情况」。他半停工近一年半，現時已全面復工，早前於法國註冊開設全新時裝品牌，集中線上出售，繼續為家族生意效力，「數年前曾與關之琳推出聯乘時裝，希望可有幸再有機會跟她合作」。好友文詠珊早前在社交平宣布已為人母，陳柏熹表示已私下恭喜對方，稍後會補送禮物祝賀。

