時裝店太子爺陳柏熹車禍毀容首亮相 醫療費逾200萬 稱6次手術樣貌回復八成

記者：林蘊兒

時裝店太子爺陳柏熹前晚於意大利高級餐廳舉行生日晚宴，父母陳欽傑、徐巧嬌陪同切蛋糕，好友關之琳、陳友夫婦、樂易玲、何嘉莉和丁子朗等到場賀壽，久未公開露面的關之琳低調入場，未有受訪。陳柏熹透露生日願望：「執番條命，希望活得自在。今次搞生日會是想一次過讓一班好擔心我，又不敢多問的朋友放心，不用再猜測，我已經克服心理恐懼，可以大大方方站出來」。

受傷初期不敢照鏡

陳柏熹早前被指容貌有異惹「整容」傳聞，解釋前年在深圳高鐵站附近遇交通意外，被駛過的電瓶車撞傷耳仔、鼻子和肋骨，受傷毀容，「2023年8月我在深圳，落車準備行去搭高鐵，被一架駛過的電瓶車撞，好似整個人撼落玻璃門。之後面部又腫又瘀，以為消腫散瘀後會痊癒，沒有理會。怎知樣子有變，原來兩邊耳仔和鼻子受傷，肋骨有少許裂，父母都好擔心，勸我要去醫治，其間一度很不開心，不敢照鏡望自己，又曾胡思亂想」。

後遺症難擘大口

陳柏熹透露近兩年的治療過程，進出醫院求診10次，動了6次大大小小手術，需要接受創傷矯形科醫生診治，治療費逾200萬，康復情况曾出現反覆，令他和家人非常擔心；陳柏熹媽咪開玩笑說兒子是全香港整容最勁的人。他稱現時健康和臉容架構已完成「重建」，情况穩健，樣貌與以前比較，自覺已回復八成，聽力慶幸沒受影響，「醫生認為我搭飛機、運動和大笑都沒問題，後遺症是擘大口有點困難」。

電瓶車快速駛過會莫名生氣

意外發生後，陳柏熹表示變得敏感，見到電瓶車太快駛過會莫名地生氣，不過毋須看心理醫生，「上了一課教訓，要好好活下去，不能放棄自己，時刻自我提醒落車要留意四周環境情况」。他半停工近一年半，現時已全面復工，早前於法國註冊開設全新時裝品牌，集中線上出售，繼續為家族生意效力，「數年前曾與關之琳推出聯乘時裝，希望可有幸再有機會跟她合作」。好友文詠珊早前在社交平宣布已為人母，陳柏熹表示已私下恭喜對方，稍後會補送禮物祝賀。