娛樂

【開箱】《愛的成全》《然後，我們終於相遇》 愛情戲難拍 兩片俱欠理想

【明報專訊】影視串流平台不時有從未正式在港上映的新片上架，譬如8月底於Prime Video首播的《然後，我們終於相遇》（The Map That Leads to You），以及上月26日在Apple TV+上架的《愛的成全》（All of You）；兩片同屬愛情題材，前者有剛冒起新星加歐洲多國靚景，並由《總有驕陽》瑞典名導賴斯荷士莊（Lasse Hallstrom）操刀，卻脫不了男主角患絕症的俗套設定；《愛的成全》由《乜都得教練》畢高士汀（Brett Goldstein）自編自演，企圖把科技、緣分與愛情連結，但眼高手低，墮入危及道德觀的境地。愛情片是否很難拍，或者可從美國電影學院（AFI）2002年選出的百大愛情片中一窺究竟。

導演賴斯為里安納度帶來奧斯卡提名

《然後，我們終於相遇》講述剛大學畢業的Heather準備到紐約加入金融界之前，跟好友Amy與Connie同遊歐洲，3女各有艷遇，Heather跟來自新西蘭的Jack特別投緣，後者拿着曾祖父當年二戰在歐洲參軍時的日記重訪舊地。兩人感情漸漸滋長，Jack答允隨她到紐約，卻在機場失蹤，並留言稱抱歉。其後Connie在巴塞隆拿舉行婚禮，邀請Heather擔任伴娘，在當地收到Jack的信件，解釋當日因不願她看着自己生命倒數，所以不辭而別。

此片扮演Heather及Jack的瑪德琳格連（Madelyn Cline）和KJ阿柏（KJ Apa）分別在Netflix劇集《外灘探秘》及《河谷鎮》中擔正，因而為人認識。兩人外形合襯，本來已佔據愛情片重要元素，加上片中到巴塞隆拿、畢爾包、班普羅納、波圖、阿姆斯特丹、威尼斯等歐洲名勝地取景，根本就是一場視覺盛宴。導演賴斯荷士莊絕非無名之輩，1980年代憑《狗臉的歲月》打響國際知名度，並勇闖荷李活，首部執導的英語電影《不一樣的天空》，更為里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）帶來首個奧斯卡提名；千禧年後他儘管有《魚躍奇緣》、《米芝蓮摘星奇緣》等新戲面世，佳作卻從缺。即使《然後，我們終於相遇》獲得資源能到歐洲取景，又有兩名外形不錯的新演員主演，劇情老套才最致命，即使最後Heather從蛛絲馬迹中找到Jack，互相表白真情，但劇情亦到此為止，兩人的「以後」，編劇及導演都選擇了「留白」這不負責任的決定。

《愛的成全》意念佳 劇本先天不足

《愛的成全》講述Simon與Laura是大學死黨，後者渴望參與一間科技公司的「靈魂伴侶」測試，找出命中注定與己契合之人，Simon陪伴左右，更出錢資助；結果Laura找到Lukas，其後兩人結婚，並育有一女，她與Simon亦一直維持死黨關係；Simon並透過Laura認識了新女友Andrea。然而Andrea沒多久就發現Simon對Laura情有獨鍾，兩人於是分手。當Laura的父親逝世，發現對方原來有一名親密的女筆友，開始質疑自己跟丈夫的關係，並與Simon度過激情一夜，兩人也由友情變為婚外情。

此片導演威廉布烈治（William Bridges）編劇出身，曾為《黑鏡》、《怪奇物語》等劇執筆，《愛的成全》是其導演處男作，扮演Simon的男主角畢高士汀亦參與編劇工作；飾演Laura的伊慕瑾普斯（Imogen Poots）是英國知名女星，拍過《黃昏四重奏》等電影。據報《愛》片去年9月在多倫多影展世界首映，同年12月被Apple TV+買下版權，但直到上月26日才播出。其實此片意念不錯，一對情投意合的朋友，另一方面是經科技測試出來的理想伴侶，本可展開真愛是命定還是選擇的討論，然而這意念未能貫穿全片，更成為後來劇情大亂走的引子，變成自設陷阱的死胡同。因為從一開始Simon就沒有表露真意，那麼到後來兩人開始婚外情關係，他又為什麼非要對方抉擇不可？「我們是被愛選擇，還是主動選擇愛」的議題，從沒好好發揮，在兩人欲拒還迎的循環中，觀衆只感到厭煩；Laura不願離婚卻繼續偷情，道德與良知似乎都可以放一旁，當Simon最終決定到美國生活，兩人終將分離，又怎能期望觀衆會受感動？

了解AFI百大愛情片前10位

愛情片真的很難拍得好看嗎？試看看2002年AFI選出的百大愛情片，第1至10位順次為《北非諜影》、《亂世佳人》、《夢斷城西》、《金枝玉葉》、《金玉盟》、《俏郎君》、《齊瓦哥醫生》、《莫負少年頭》、《愛情故事》及《城市之光》。當中主角涉及身體障礙造成戲劇衝突的有《金玉盟》和《城市之光》，談及絕症的僅《愛情故事》，但後者還聚焦男女主角的階級懸殊；像《金枝玉葉》的公主邂逅記者，便知道不可能團圓結局，但柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）的絕世美貌，無疑為浪漫故事加了很多分。《北》、《亂》、《齊》3片都以大時代為背景，特別能營造蕩氣迴腸的氣氛。《夢》片根本是《羅密歐與茱麗葉》的音樂劇版；曾經滄海方對《俏郎君》相愛很難有深刻了解，當然悅耳主題曲才是愛情片重要佐料，《俏郎君》如是，排首位的《北非諜影》何嘗不是？

