娛樂

P.Diddy運送他人從事賣淫兩罪判監50個月

【明報專訊】現年55歲的美國饒舌男歌手P.Diddy（原名Sean Combs）涉嫌性販運、敲詐勒索、運送他人從事賣淫，去年9月遭紐約警方拘捕，案件經過近兩月審訊，由8男4女組成的陪審團今年7月初宣判性販運等3項重罪不成立，涉及運送他人從事賣淫的的罪名成立，前日宣判刑期，P.Diddy遭判監50個月，罰款50萬美元（約390萬港元），刑滿獲釋後還需接受5年監督，他已在囚12個月，將計入刑期內，預計P.Diddy會提出上訴。

法官蘇布拉馬尼安（Arun Subramanian）宣判時強調，儘管P.Diddy性交易和敲詐勒索等重罪未成立，但其暴力行為仍是量刑考慮因素之一。蘇布拉馬尼安讚揚了P.Diddy的音樂成就及對非裔社群的貢獻，稱其慈善工作「值得肯定」，但同時指出審訊期間34名證人指控他涉及暴力和性虐待等行為，均不容忽視。法官提到2016年他在酒店對時任女友兼歌手Cassie施暴的影片，稱其行為「殘忍」，並指出P.Diddy對兩名女性造成了「不可挽回的傷害」。宣判後法官向受害者致敬，稱讚她們堅強，並感謝她們勇敢站出來。

另外，Cassie在P.Diddy判監後透過代表律師表示，「沒有什麼能抹去創傷」。

