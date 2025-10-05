明報新聞網
娛樂

妻夫木聰呻凌晨開工 目黑蓮自嘲新劇扮「馬」

【明報專訊】秋季日劇已經開鑼，TBS電視台為宣傳10月首播《榮耀家族》、《有本事換你來做啊！》及《冒牌媽咪》，昨在東京舉行大型記者會，3部新劇主角濟濟一堂，尤以前者陣容最鼎盛，妻夫木聰、目黑蓮及佐藤浩市三代型男雲集，故事以賽馬為背景，講述失意稅務師遇上馬主而重燃人生希望。妻夫木聰表示為拍攝跟馬匹有關的戲分，經常要凌晨開工，難得劇組氣氛融洽；目黑蓮角色保持神秘，只知是劇中關鍵人物，「當我問製作人，開鏡前有何準備？他回答『多跑步』，我才發現自己扮馬」，逗得現場眾星爆笑。

現年64歲的佐藤浩市跟《有本事換你來做啊！》34歲女主角夏帆在記者會相認，二人曾在2007年上映《天然子結構》扮演父女，佐藤感嘆時光飛逝，夏帆笑說：「我當年仍是中學生，如今已是成年人。」大會主持問《有》劇男主角竹內涼真，新劇有什麼看點？他斬釘截鐵地說：「全部都是。」

另一方面，日媒早前向1493名觀眾進行問卷調查，投票選出「10部最期待秋季日劇」，結果及川光博主演NTV同志劇《我們的家》獨得609票稱冠，北村有起哉與仲間由紀惠合演富士台家庭劇《小時候，神明在身邊》以251票排第二位，葵若菜參演短篇愛情劇《即使所有戀愛都將結束》（198票）躋身三甲。至於TBS上述3劇，十大不入。

