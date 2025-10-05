明報新聞網
娛樂

宋慧喬客串《許願吧，精靈》狂窒秀智 前夫宋仲基新劇收視包尾

【明報專訊】繼《任意依戀》後，金宇彬與秀智相隔9年再度合演愛情劇《許願吧，精靈》，前天（3日）在影視串流平台Netflix上架，觀眾驚喜發現《黑暗榮耀》視后宋慧喬客串演美艷精靈，自稱是金宇彬舊愛的她，更與新歡秀智互窒，火花四濺；另一方面，宋慧喬前夫宋仲基主演有線頻道JTBC劇集《我的青春》同晚播第9及10集，收視1.7%和1.9%，分別比上周微升0.2及下跌0.1個百分點，繼續在同時段包尾。

《許願吧，精靈》除了金宇彬與秀智主演，加上賣座片《炸雞奇遇記》李炳憲執導，《黑暗榮耀》金恩淑編劇，台前幕後陣容強勁。全劇共分13集，故事講述金宇彬飾演沉睡千年的燈神「伊布利斯」，秀智則是個性冷漠的主人「奇嘉盈」，透過兩者對於「三個願望」的不同解讀，構成一段奇幻愛情喜劇。

曾跟金恩淑兩度合作《太陽的後裔》及《黑暗榮耀》的宋慧喬，出道接近30年，首次客串拍劇，去年2月飛往迪拜，免費參演《許願吧，精靈》一角，可見二人感情深厚。從第8集可見秀智召喚「精靈」金妮雅（宋慧喬飾）出場，前者見到一堆藍色蝴蝶幻化成人，忍不住驚呼：「宋慧喬！」後者一臉自信地解釋：「這是名人的臉嗎？我是從Netflix找出一張最滿意的照片，化成你們世界的長相。」對白相當搞笑；秀智再問她是精靈嗎？宋慧喬輕佻回應：「我是他（金宇彬）的前度。」秀智呷醋的表情非常可愛。

另外在第10集，秀智再次召喚宋慧喬現身，軟硬兼施要對方把所知秘密和盤托出，雖然二人吵吵鬧鬧，最終都讓秀智滿載而歸。新劇播出後，網民大讚宋慧喬造型漂亮，「恍如精靈化身」。除了客串，宋慧喬前日亦透過社交媒體上載新劇海報及秀智的劇照，並留言「《許願吧，精靈》金恩淑編劇」附上愛心符號，落力為好友宣傳。

前夫妻經常打對台

宋慧喬自2019年跟《太陽的後裔》宋仲基離婚後，二人經常有意無意打對台，前者主演《驅魔黑修女》今年初在韓國開畫，無論票房口碑都勝過後者的《波哥大》；宋仲基2022年11月推出韓劇《財閥家的小兒子》，宋慧喬的《黑暗榮耀》亦在一個月後首播。如今《我的青春》熱播，Netflix亦乘勢推出《許願吧，精靈》。《我的青春》最新兩集講述宋仲基飾演罹患絕症的鮮于海，病情每况愈下，但他仍選擇向女友成濟妍（千玗嬉飾）隱瞞，直至身邊人揭開秘密，感到震驚又內疚。下周將迎來結局，且看收視能否止跌回升。跟《我》劇同時段播出的MBC《走到月亮為止》，前晚播第5集，收視升0.8個百分點至2%，險勝《我》劇1.7%及1.9%，成為同時段冠軍。香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看《我的青春》及《走到月亮為止》，《許願吧，精靈》則在影視串流平台Netflix上架。

相關字詞﹕金恩淑 李炳憲 我的青春 宋仲基 金宇彬 秀智 宋慧喬 許願吧，精靈

