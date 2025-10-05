【娛樂場】《梅艷芳4K全新剪輯版》新增未曝光片段 3小時足本上映

10．10梅艷芳冥壽放映

梅艷芳曾參演不同題材電影，獲金馬獎及香港電影金像獎的最佳女主角，2021年由梁樂民執導及編劇，王丹妮、劉俊謙、廖子妤、林家棟、古天樂及楊祐寧主演的電影《梅艷芳》，將梅艷芳的經歷，包括成長、家庭、愛情與事業發展搬上大銀幕。

王丹妮憑演梅艷芳廣為觀眾認識，並為她帶來電影獎項，憑此片在香港電影金像獎獲最佳新演員。適逢10月10日梅艷芳冥壽，百老匯院線安排《梅艷芳4K全新剪輯版》上映，新增從未曝光片段，片長206分鐘（包括15分鐘中場休息），逾3小時足本播放，並送贈珍藏黑膠唱片造型杯墊，謝票場有王丹妮與廖子妤出席。

由荔園賣唱到嫁給舞台

購買特典套裝的觀眾還有一系列紀念品，包括《梅艷芳4K重新剪輯版》紀念票乙張、《胭脂扣（4K修復版）》紀念換票券、《審死官》紀念換票券及紀念版迷你電車。《胭脂扣》及《審死官》的紀念換票券可於百老匯院線兌換於10月10日至11月2日期間上映之相應電影戲票。

《梅艷芳》故事始於梅艷芳（王丹妮飾）與姊姊梅愛芳（廖子妤飾）在荔園賣唱，巧遇鄭少秋（陳家樂飾）的童年片段，是她早年從事歌唱表演的經歷。梅艷芳參加《第一屆新秀歌唱比賽》獲冠軍後簽約華聲唱片，逐步成為舞台上的百變天后。她跟張國榮（劉俊謙飾）與Eddie（古天樂飾）的友情與戀愛經歷也有着墨。梅艷芳患癌症，在最後歲月堅持再踏舞台舉行演唱會，穿上婚紗嫁給舞台，經典場面在電影中重現。

《胭脂扣》4K修復《審死官》戲鬥星爺

百老匯院線也放映《胭脂扣（4K修復版）》與《審死官》。1988年梅艷芳憑《胭脂扣》成為金馬獎、香港電影金像獎影后，故事改編李碧華的同名小說，講述上世紀30年代，十二少陳振邦（張國榮飾）是南北行海味店太子爺，經常出入鴉片煙窟、風月場所，他遇上了石塘咀倚紅樓的如花（梅艷芳飾），兩人旋即陷入熱戀……以一段生死戀悲劇告終。

1992年《審死官》由杜琪峯執導，周星馳（星爺）與梅艷芳主演，當年香港票房逾5000萬元，故事講述名狀師宋世傑（周星馳飾）因替富人打官司，不積陰德導致多個孩子早夭，在妻子宋夫人（梅艷芳飾）勸說下決定封筆，之後遇上被誣告謀殺的孕婦楊秀珍（吳家麗飾），宋世傑重出江湖。戲中星爺與梅艷芳的互動爆笑連場。