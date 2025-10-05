明報新聞網
娛樂

相隔8年再開巡演 魔術師甄澤權盼圓紅館夢

【明報專訊】魔術師甄澤權時隔8年再舉辦世界巡迴表演，昨日舉行記者會，獲何雁詩、陳庭欣出席支持，鍾嘉欣、吳若希、林盛斌、草蜢等拍片支持及祝賀。會上公布今次魔術之旅由本月11日起於澳門展開，之後再到拉斯維加斯及三藩市，他更成為首名兩度在拉斯維加斯演出的亞洲魔術師。

3年前突發性心臟病停工休養

甄澤權表示兩度在容納5000名觀眾的拉斯維加斯劇院表演，感到開心及榮幸，今次會在表演內容加入香港特色，如變出港式奶茶和打小人等，希望讓外國觀眾透過魔術認識香港文化。他透露會帶同家人及女兒一同巡迴表演，希望留下美好回憶。他相隔多年才做巡演，其中原因是3年前曾出現突發性心臟病，手術後要慢慢調理，亦令他更加珍惜與家人相處時間，以及表演機會。問到終極目標是否在紅館演出？他表示想，但入紙一年仍未能成事，希望可以盡快夢想成真，令他的魔術人生路圓滿，他亦期望可以首次到內地舉行巡演。

何雁詩表示沒有學魔術的天分，因手腳不協調，樣子亦騙不到觀眾。談到患「天使綜合症」的3歲兒子鄭讚廷（Asher）入讀特殊幼稚園，她開心兒子很適應校園生活，過得很開心，之前擔心兒子會否有分離焦慮症，是她想多了，兒子首日已被玩具吸引，之後一眼都沒看她和老公鄭俊弘，「老師很疼愛Asher，還在家長會中讚Asher性格很易話為」。早前一家三口到泳池嬉水，她穿泳裝被網民讚身材好。何雁詩認為保持身形是藝人本分，又稱剛在內地完成表演，亦會積極做音樂。

娛樂組

相關字詞﹕何雁詩 甄澤權（Louis Yan）

