《風林火山》劇組人員爆料 「漏了一條威也就吊人上去」

指小齊客串4場戲

《風林火山》未有人正面回應是非，但連日也有自稱是劇組人員在網上反駁。昨日有人聲稱知道拍攝情况，小齊演保鑣故總在金城武身邊，不可能如外界所傳被刪剪大量戲分，全片他只有4場戲，屬客串性質，製作組亦沒有向小齊提出補拍。

頻出意外決定換掉態欣欣

在惠州凍肉工場拍攝受爭議的場面，就是傳聞中小齊被吊起一幕，劇組人員說出不同版本，指當時導演麥浚龍跟小齊商量如何在安全情况下吊起，但小齊認為下雨影響，做不到效果並另有提議；小齊同時看見動作指導熊欣欣叫特技替身示範上吊鏡頭，因吊威也安全措施出問題，漏了一條威也就吊人上去，該替身的確出現窒息休克狀態，意外後小齊沒有拍上吊戲，只有一場被道具槌仔扑頭戲，其他在地上被拖拉等鏡頭皆是替身。該劇組人員又稱武指發覺有危險有權叫cut，在拍攝期間有特技人代演員試位時被炸傷送院，熊欣欣團隊頻出現危險狀况被送院，麥浚龍知道吊威也失誤事件，為免再有意外決定換掉熊欣欣。

