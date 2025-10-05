明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

李克勤長子為姚焯菲拍片 開學半月已成好友

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）8月底前往美國入讀紐約大學，修讀為期4年的Music Business課程，同校同學有李克勤長子李立仁（Ryan Lee）。Chantel很快便適應校園生活，日前在社交平台上載一段名為CHANTEL's GAME SHOW︰《廣東話 估歌仔 in New York EP.1》短片，片中她邀請不同文化背景的同學挑戰「估歌仔」遊戲，同學戴上耳機聽歌並唱出廣東歌詞，過程爆笑。除了Chantel及參與的同學，連鏡頭後負責拍攝的攝影師也忍不住大笑。

影片發布後，有網民發現Chantel在帖文中的credit位置，標記李立仁帳戶名稱，原來Ryan有份為Chantel拍攝這條短片。

克勤曾叮囑互相照應

有報道指同為18歲的Chantel與Ryan雖然在紐約大學修讀不同學系，Ryan是電影電視學系學生，兩人早在開學半個月已成為好朋友，在社交平台頻繁互動。有指Chantel與Ryan在共同的學術導師牽線下交換了聯絡方法，Chantel最初不知道Ryan是李克勤兒子，直至見面後才發現是星二代。李克勤知道兒子跟Chantel是同學後，曾叮囑他們要互相照應，令Chantel倍感安心。

娛樂組

相關字詞﹕李立仁（Ryan Lee） 姚焯菲（Chantel）

上 / 下一篇新聞