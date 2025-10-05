李克勤長子為姚焯菲拍片 開學半月已成好友

影片發布後，有網民發現Chantel在帖文中的credit位置，標記李立仁帳戶名稱，原來Ryan有份為Chantel拍攝這條短片。

克勤曾叮囑互相照應

有報道指同為18歲的Chantel與Ryan雖然在紐約大學修讀不同學系，Ryan是電影電視學系學生，兩人早在開學半個月已成為好朋友，在社交平台頻繁互動。有指Chantel與Ryan在共同的學術導師牽線下交換了聯絡方法，Chantel最初不知道Ryan是李克勤兒子，直至見面後才發現是星二代。李克勤知道兒子跟Chantel是同學後，曾叮囑他們要互相照應，令Chantel倍感安心。

娛樂組