李克勤長子為姚焯菲拍片 開學半月已成好友

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）8月底前往美國入讀紐約大學，修讀為期4年的Music Business課程，同校同學有李克勤長子李立仁（Ryan Lee）。Chantel很快便適應校園生活，日前在社交平台上載一段名為CHANTEL's GAME SHOW︰《廣東話 估歌仔 in New York EP.1》短片，片中她邀請不同文化背景的同學挑戰「估歌仔」遊戲，同學戴上耳機聽歌並唱出廣東歌詞，過程爆笑。除了Chantel及參與的同學，連鏡頭後負責拍攝的攝影師也忍不住大笑。
影片發布後，有網民發現Chantel在帖文中的credit位置，標記李立仁帳戶名稱，原來Ryan有份為Chantel拍攝這條短片。
克勤曾叮囑互相照應
有報道指同為18歲的Chantel與Ryan雖然在紐約大學修讀不同學系，Ryan是電影電視學系學生，兩人早在開學半個月已成為好朋友，在社交平台頻繁互動。有指Chantel與Ryan在共同的學術導師牽線下交換了聯絡方法，Chantel最初不知道Ryan是李克勤兒子，直至見面後才發現是星二代。李克勤知道兒子跟Chantel是同學後，曾叮囑他們要互相照應，令Chantel倍感安心。
娛樂組