盧瀚霆李駿傑伙卡通人物鬥擺甫士 3號風球出席戶外活動 逾千粉絲撐場

記者：葉靜文

Anson Lo與Jeremy以「星級萌友」身分出席卡通人物周年慶典，昨日天氣酷熱，活動舉行時正掛3號風球。兩人穿著大會短袖衫及牛仔褲出場，跟兩名卡通人物合照及鬥擺甫士，現場粉絲尖叫聲不斷。在烈日當空下，他們仍保持笑容，不停向粉絲揮手，Anson Lo叮囑粉絲要多喝水防中暑，又講「愛你」冧神徒（粉絲暱稱）。司儀要求擺型格甫士時，Jeremy覺得叉腰及伸出手臂最有型，Anson Lo就嬌俏托腮，之後一同做派心甫士，引爆全場粉絲尖叫。

一齊周圍玩好Chill好輕鬆

啟動禮後，Anson Lo與Jeremy獲大會送上球拍。司儀問他們關係友好，平時會做什麼？Jeremy表示與Anson Lo會一齊去旅行、行街。Anson Lo說：「我哋鍾意周圍玩，飲吓咖啡，好Chill，好輕鬆咁！」問誰比較愛購物，買得最多？Jeremy笑稱兩人差不多，沒有說誰較多，看心情。

活動下半場，兩人換上另一款黑色T恤再上台，各自揀選3名粉絲上台玩模仿遊戲，幸運粉絲要做出指定表情及動作，兩人給予貼士擺甫士，稱要有自信、不要害羞及驚其他人的眼光。之後又安排與現場粉絲分批影合照，其間Anson Lo興起跟台上的卡通人物鬥舞，跳完一輪舞更加熱，要用紙巾抹汗，還熱得伸脷及捲起衫袖，一度露出麒麟臂，再令粉絲尖叫。

提醒粉絲多喝水防中暑

活動後，Anson Lo跟Jeremy乘車離開會場，在車上自拍及在社交平台發文，再感謝粉絲及提醒要小心中暑。Anson Lo寫道：「辛苦每一位神徒，天氣炎熱，多喝水、補防曬，最緊要開心享受這一天，然後好好休息，別讓我擔心。台上見到你們，真的擔心你們會中暑！今天見到你們每一位，好開心，我們下次再見啦！」Jeremy說：「辛苦大家啦！今日好熱，記得飲多啲水，快啲去涼冷氣。」