楊思琦爆當年台慶綵排出意外 頭撞地入ICU 無綫下封口令

【明報專訊】楊思琦亮相ViuTV節目《晚吹—怨女俱樂部》擔任嘉賓，首度披露一段驚險往事。主持余迪偉提到：「我記得有一件你從未公開的事，是在一次大騷綵排時發生的意外。」楊思琦笑說：「不是什麼大騷，是台慶。」她憶述當年與拍檔排練高難度動作時不慎失足，頭部猛烈撞擊地面，當時情况危急，幾近休克，一度以為命懸一線。她形容當時感覺如腦袋遭重槌猛擊，發出「呯」一聲。意外後她即時被送入醫院，檢查結果顯示腦部出現水腫，要轉入深切治療部（ICU）接受觀察，家人被緊急召往醫院，彷彿是趕來見她最後一面。
記憶力衰退無法吹風
楊思琦稱腦部受損位置被醫生判定為永久性傷害，那次重創至今仍留下後遺症，包括記憶力衰退、無法吹風。她透露事發後公司下達「封口令」，嚴禁她對外透露曾入ICU，只能以「受傷」簡單交代。公司更要求她數日後必須如常出席台慶典禮，因當晚將頒發「飛躍進步女藝員獎」給她。主持聞言說：「這個堅係『飛躍進步女藝員獎』！」她還分享另一段經歷，於參選國際華裔小姐期間，在某項活動中遭駱駝撞擊，導致再次跌倒受傷，需送院治理。
翻查資料，楊思琦2004年11月於無綫電視城排練台慶項目，發生意外墮地傷及頭部及頸部，被送入將軍澳醫院接受治療，當時她被拍到在醫院坐輪椅。其後她出院戴頸箍繼續參與綵排，並在頒獎禮領取「飛躍進步女藝員獎」，當時她在台上激動落淚。
娛樂組