楊思琦爆當年台慶綵排出意外 頭撞地入ICU 無綫下封口令

記憶力衰退無法吹風

楊思琦稱腦部受損位置被醫生判定為永久性傷害，那次重創至今仍留下後遺症，包括記憶力衰退、無法吹風。她透露事發後公司下達「封口令」，嚴禁她對外透露曾入ICU，只能以「受傷」簡單交代。公司更要求她數日後必須如常出席台慶典禮，因當晚將頒發「飛躍進步女藝員獎」給她。主持聞言說：「這個堅係『飛躍進步女藝員獎』！」她還分享另一段經歷，於參選國際華裔小姐期間，在某項活動中遭駱駝撞擊，導致再次跌倒受傷，需送院治理。

翻查資料，楊思琦2004年11月於無綫電視城排練台慶項目，發生意外墮地傷及頭部及頸部，被送入將軍澳醫院接受治療，當時她被拍到在醫院坐輪椅。其後她出院戴頸箍繼續參與綵排，並在頒獎禮領取「飛躍進步女藝員獎」，當時她在台上激動落淚。

