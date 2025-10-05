明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

楊思琦爆當年台慶綵排出意外 頭撞地入ICU 無綫下封口令

【明報專訊】楊思琦亮相ViuTV節目《晚吹—怨女俱樂部》擔任嘉賓，首度披露一段驚險往事。主持余迪偉提到：「我記得有一件你從未公開的事，是在一次大騷綵排時發生的意外。」楊思琦笑說：「不是什麼大騷，是台慶。」她憶述當年與拍檔排練高難度動作時不慎失足，頭部猛烈撞擊地面，當時情况危急，幾近休克，一度以為命懸一線。她形容當時感覺如腦袋遭重槌猛擊，發出「呯」一聲。意外後她即時被送入醫院，檢查結果顯示腦部出現水腫，要轉入深切治療部（ICU）接受觀察，家人被緊急召往醫院，彷彿是趕來見她最後一面。

記憶力衰退無法吹風

楊思琦稱腦部受損位置被醫生判定為永久性傷害，那次重創至今仍留下後遺症，包括記憶力衰退、無法吹風。她透露事發後公司下達「封口令」，嚴禁她對外透露曾入ICU，只能以「受傷」簡單交代。公司更要求她數日後必須如常出席台慶典禮，因當晚將頒發「飛躍進步女藝員獎」給她。主持聞言說：「這個堅係『飛躍進步女藝員獎』！」她還分享另一段經歷，於參選國際華裔小姐期間，在某項活動中遭駱駝撞擊，導致再次跌倒受傷，需送院治理。

翻查資料，楊思琦2004年11月於無綫電視城排練台慶項目，發生意外墮地傷及頭部及頸部，被送入將軍澳醫院接受治療，當時她被拍到在醫院坐輪椅。其後她出院戴頸箍繼續參與綵排，並在頒獎禮領取「飛躍進步女藝員獎」，當時她在台上激動落淚。

娛樂組

相關字詞﹕晚吹－怨女俱樂部 楊思琦

上 / 下一篇新聞