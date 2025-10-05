明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

「最上鏡小姐」李尹嫣試玩《唱錢》 分數高過《中年》唱將 郭偉亮狠批無感情

【明報專訊】郭偉亮（Eric Kwok）與森美昨日為TVB Plus節目《唱錢》舉行複選，邀請應屆「最上鏡小姐」及「友誼小姐」李尹嫣任試玩專員。李尹嫣挑戰歌曲《最真心一對》，驚喜獲得95.6高分，分數比同試玩的一班《中年好聲音》唱將更高，但被Eric Kwok批評毫無感情，且咬字好大問題；森美亦指她單純得如小學生唱歌。Eric Kwok表示節目中會收起「毒舌」，全力支持參賽者，因實在太難過關，節目能讓聽眾重新着重音準及拍子的基本功。森美試玩過，只得到56分不及格。

節目《聲秀》疑因導師蘇永康被重提當年涉毒事件拖累，內地突煞停播放，評審Eric Kwok表示不會影響節目，亦不會影響參賽者或導師心情，「阿公（蘇永康）見慣世面，呢啲算得係咩！」

森美稱鏡仔缺席《叱咤》有影響

森美表示不知MIRROR是否缺席商台《叱咤》頒獎禮及記者會，認為每年各公司都有不同安排及原因，會有歌手缺席，他說：「我們很多謝每名歌手及音樂人出席，是我們很大的光榮，頒獎禮主要答謝所有音樂人，來不到不用擔心，我們這份心意都響度。」有指MIRROR缺席可能影響贊助商？森美說：「我覺得影響實有，看多與少，每個歌手都有某些贊助商喜歡。」

森美認為可能MIRROR成員最近比較忙，才沒到商台宣傳新歌，不認同花姐（黃慧君）講「得到我最喜愛獎等於無實力」的言論導致關係破裂，「我最喜愛和實力是否對等，是每個人心入面決定，確實我最喜愛不是講實力，當全香港都最喜愛沒實力的人，我們都欣然接受，尊重大家決定，始終我最喜愛是大家喜不喜愛，一個歌手不止音樂咁簡單，還有很多分數會加落去」。

李：將主持音樂節目

李尹嫣否認急於轉跑道，只是喜歡唱歌，「我是刻意唱到無感情，如需要感情亦可表現出來。參選港姐前一個月參加《聲秀》海選，當時緊張得連音準都不對，港姐訓練令我淡定很多。公司已安排我主持音樂節目，如有機會再唱歌，我都想唱」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕李尹嫣 唱錢 森美 郭偉亮（Eric Kwok）

上 / 下一篇新聞