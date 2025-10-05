「最上鏡小姐」李尹嫣試玩《唱錢》 分數高過《中年》唱將 郭偉亮狠批無感情

節目《聲秀》疑因導師蘇永康被重提當年涉毒事件拖累，內地突煞停播放，評審Eric Kwok表示不會影響節目，亦不會影響參賽者或導師心情，「阿公（蘇永康）見慣世面，呢啲算得係咩！」

森美稱鏡仔缺席《叱咤》有影響

森美表示不知MIRROR是否缺席商台《叱咤》頒獎禮及記者會，認為每年各公司都有不同安排及原因，會有歌手缺席，他說：「我們很多謝每名歌手及音樂人出席，是我們很大的光榮，頒獎禮主要答謝所有音樂人，來不到不用擔心，我們這份心意都響度。」有指MIRROR缺席可能影響贊助商？森美說：「我覺得影響實有，看多與少，每個歌手都有某些贊助商喜歡。」

森美認為可能MIRROR成員最近比較忙，才沒到商台宣傳新歌，不認同花姐（黃慧君）講「得到我最喜愛獎等於無實力」的言論導致關係破裂，「我最喜愛和實力是否對等，是每個人心入面決定，確實我最喜愛不是講實力，當全香港都最喜愛沒實力的人，我們都欣然接受，尊重大家決定，始終我最喜愛是大家喜不喜愛，一個歌手不止音樂咁簡單，還有很多分數會加落去」。

李：將主持音樂節目

李尹嫣否認急於轉跑道，只是喜歡唱歌，「我是刻意唱到無感情，如需要感情亦可表現出來。參選港姐前一個月參加《聲秀》海選，當時緊張得連音準都不對，港姐訓練令我淡定很多。公司已安排我主持音樂節目，如有機會再唱歌，我都想唱」。

記者：林祖傑