「最上鏡小姐」李尹嫣試玩《唱錢》 分數高過《中年》唱將 郭偉亮狠批無感情

【明報專訊】郭偉亮（Eric Kwok）與森美昨日為TVB Plus節目《唱錢》舉行複選，邀請應屆「最上鏡小姐」及「友誼小姐」李尹嫣任試玩專員。李尹嫣挑戰歌曲《最真心一對》，驚喜獲得95.6高分，分數比同試玩的一班《中年好聲音》唱將更高，但被Eric Kwok批評毫無感情，且咬字好大問題；森美亦指她單純得如小學生唱歌。Eric Kwok表示節目中會收起「毒舌」，全力支持參賽者，因實在太難過關，節目能讓聽眾重新着重音準及拍子的基本功。森美試玩過，只得到56分不及格。
節目《聲秀》疑因導師蘇永康被重提當年涉毒事件拖累，內地突煞停播放，評審Eric Kwok表示不會影響節目，亦不會影響參賽者或導師心情，「阿公（蘇永康）見慣世面，呢啲算得係咩！」
森美稱鏡仔缺席《叱咤》有影響
森美表示不知MIRROR是否缺席商台《叱咤》頒獎禮及記者會，認為每年各公司都有不同安排及原因，會有歌手缺席，他說：「我們很多謝每名歌手及音樂人出席，是我們很大的光榮，頒獎禮主要答謝所有音樂人，來不到不用擔心，我們這份心意都響度。」有指MIRROR缺席可能影響贊助商？森美說：「我覺得影響實有，看多與少，每個歌手都有某些贊助商喜歡。」
森美認為可能MIRROR成員最近比較忙，才沒到商台宣傳新歌，不認同花姐（黃慧君）講「得到我最喜愛獎等於無實力」的言論導致關係破裂，「我最喜愛和實力是否對等，是每個人心入面決定，確實我最喜愛不是講實力，當全香港都最喜愛沒實力的人，我們都欣然接受，尊重大家決定，始終我最喜愛是大家喜不喜愛，一個歌手不止音樂咁簡單，還有很多分數會加落去」。
李：將主持音樂節目
李尹嫣否認急於轉跑道，只是喜歡唱歌，「我是刻意唱到無感情，如需要感情亦可表現出來。參選港姐前一個月參加《聲秀》海選，當時緊張得連音準都不對，港姐訓練令我淡定很多。公司已安排我主持音樂節目，如有機會再唱歌，我都想唱」。
記者：林祖傑
相關字詞﹕李尹嫣 唱錢 森美 郭偉亮（Eric Kwok）