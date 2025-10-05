明報新聞網
娛樂

陳康堤闖樂壇贏在起跑線 認有壓力 爆Eason有意無意傳授歌藝 潮媽徐濠縈當私人形象指導

康堤唱作出道展個性 爸爸陳奕迅親授舞台秘技

【明報專訊】「星二代」陳康堤繼承父母陳奕迅與徐濠縈的衣缽加入娛樂圈，今年5月簽約華納唱片，成為重點力捧女新人。她透露近年出國讀書才萌生歌手夢，爸爸是她尊敬的歌手，常在有意無意間傳授歌藝，自爆新歌獲爸爸讚賞後感覺飄飄然。被指贏在起跑線，她表示做星二代有壓力，心情複雜，會多做運動減壓，亦獲父母支持，感開心滿足。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

陳康堤自小為人認識，其可愛的BB相、奏樂及哼唱聲曾收錄在爸爸陳奕迅（Eason）的唱片裏。一轉眼21歲的康堤今年以唱作人身分在樂壇出道，先後推出參與作曲填詞的首支英文單曲《doll》和廣東歌《一律建議分手》，她說：「我跟朋友一起創作，順其自然就寫了出來，借寫歌發泄情緒。身邊一些朋友遇到感情問題，關係兜兜轉轉，我就建議分手啦！當然我明白不是那麼容易處理，每個人有不同經歷和選擇，不過他們現在真的分了手！我比較坦率直接，自己在愛情方面敢愛敢恨。」有否計劃推出甜蜜情歌？她說：「可能會，大家期待，自己創作也好，找人寫歌也好，其實我什麼都想試，持開放態度。」

自認坦率直接 敢愛敢恨

《一律建議分手》邀得黃偉文（Wyman，YY）填詞，康堤分享箇中因由：「Uncle YY寫好多廣東歌，我一直好敬仰他，加上我的中文名都是由他改的，就想到第一首廣東歌交給他寫，因為他幾認識我。我將自己寫這個旋律的想法告訴他，他很快就寫出歌詞，而且很精彩，幾適合我唱。」她表示當歌手的想法，跟成長過程以及家庭背景也有一定影響，「小時候一直有上堂、比賽及表演的機會，但沒有想太多，直至長大後去外國讀書，睇好多大型演唱會，就感受到自己想站在舞台演出，跟熱愛音樂的觀眾互動和交流，慢慢就邁向這個職業」。

認定在娛樂圈長線發展

陳康堤感恩有思想開通的父母在背後支持，只想她開心、健康，任她做自己喜歡的事，就算做化妝師、消防員、廚師都可以，不過她已認定在娛樂圈長線發展，因對音樂充滿熱情，但有很多事情需要學習，她說：「早前參加華納群星演唱會，是我初登舞台，當時感覺好驚，問爹哋媽咪點算？爹哋就分享上台前點樣處理情緒、平時錄音如何演繹，成套方法，我覺得很有用。爹哋又會無啦啦唱幾句示範，分享他對唱歌的想法。」會否作曲報答爹哋？她說：「爹哋已經有很多好作品，若再寫到喜歡的歌，我會留給自己唱，能否為別人作曲，首先我要再寫多些歌，熟練一點再講。」

康堤的歌手形象時尚味重，稱扮靚方面獲媽媽當上私人形象指導，精心設計和部署，「我好信任她，有呢位潮媽，我覺得好榮幸。有時影相，她會在側邊指導我擺甫士，但我覺得有點難模仿，我經常講『你太Chok喇，媽咪』」。她又稱加入華納大家庭後，發現同公司的歌手姐姐、哥哥同樣好「潮」，期待能逐一跟他們有合作，尤其跟謝曉盈（Kiri T）、歸綽嶢（Nancy Kwai）、鄧凱文（Moon Tang）年紀相近，因此大家很談到來，有傾不完話題。

獲Eason讚賞感覺飄飄然

不少人覺得康堤贏在起跑線，她表示做星二代有一定壓力，心情複雜，有時出街怕被人認出，現在學識多做運動減壓，「出歌前會擔心聽眾反應，會先讓爹哋、媽咪聽，他們熱烈支持。（可有飄飄然感覺？）都有，始終爹哋是我好尊敬的歌手，他有好反應，我開心又滿足。亦試過在路上遇到樂迷讚我的歌好聽，真的有人會聽我的歌？好驚訝、神奇，有點難以置信。爹哋好多人愛惜，我終於有他的感受，我很幸運」。她知道自己的事業路只是剛開始，而且每人聽歌有主觀，總會有人覺得好聽或不好聽，已做好心理準備，接納不同意見。

相關字詞﹕徐濠縈 陳奕迅（Eason） 陳康堤

