【開箱】《Marvel喪屍大亂鬥》 復仇者屍變 英雄爆內戰

【明報專訊】還記得Marvel動畫劇集《無限可能：假如…？》2021年播出首季第5集，曾經出現復仇者聯盟變成喪屍的恐怖故事嗎？如今這條短片衍生出獨立單元《Marvel喪屍大亂鬥》（Marvel Zombies），9月24日在影視串流平台Disney+上架，全季共分4集，雖然角色眾多，枝節亦算豐富，然而在爛番茄網站得分只有63%，口碑未如理想，在Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）下令減產以提高影視作品質素的大前提下，此劇能否開拍第2季成疑。

配音陣容鼎盛

《Marvel喪屍大亂鬥》配音陣容媲美《復仇者聯盟》，劇中「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、「黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「尚氣」劉思慕（Simu Liu）、「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd）、「鋼鐵心」多明妮科恩（Dominique Thorne）、「Ms. Marvel」伊曼維拉尼（Iman Vellani）及「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）等悉數登場。可惜人物太多，戲分難免有取捨，不少角色淪為陪襯，甚至出場未幾已無辜犧牲。

故事延續漫畫版《Marvel Zombies》及動畫《無限可能：假如…？》設定，以金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）聲演第一代蟻俠「皮漢克博士」到量子世界尋找失蹤愛妻「黃蜂女」，發現後者感染喪屍病毒，並由前者帶返美國後疫情大爆發為背景。事隔數年，喪屍橫行，大部分復仇者亦被感染，只有少數超級英雄如女鷹眼、鋼鐵心及Ms. Marvel暫時倖免；她們在紐約一架墜毀飛船內找到神秘發射器，為了破解謎團，決定到訪俄亥俄州的神盾局基地，途中遭受喪屍紅女巫以魔法控制的鷹眼、Marvel隊長、美國隊長及幽靈等襲擊，幸獲幽靈刺客所救，並跟雷霆特攻隊成員黑寡婦及紅色保衛者等一起踏上征途。

另一方面，喪屍大軍襲擊三藩市，尚氣跟好友凱蒂反抗期間遭咬傷，幸父親徐文武捨命相救，並以十環異能阻止病毒擴散。美國特工把浮島監獄改裝成為海上城市，尚氣及Ms. Marvel等人前來投靠，以為遠離陸地便安全？結果又被紅女巫追殺，他們乘坐救生船抵達新阿斯嘉，希望借用雷神的飛船把發射器帶上太空，卻不知新阿斯嘉早被敵人控制，喪屍大軍來襲，美國特工陣亡，Ms. Marvel及女武神等逃過一劫，並聯絡到外太空的新星軍團，以為救兵將至？結果事與願違，軍團抵達地球的真正目的，其實是防止病毒蔓延到其他星體。

非MCU擁躉難投入

Ms. Marvel乘坐飛船遭軍團擊落，幸得蜘蛛俠和蟻俠等及時相救，加上變形俠醫吸收魁隆遺下無限寶石的強大能量，終於跟喪屍紅女巫大軍正面對撼，上演《復仇者聯盟：終局之戰》聯乘《美國隊長：英雄內戰》的重頭戲，可惜正不勝邪，Ms. Marvel被困於紅女巫的虛幻世界，為第2季劇情埋下伏筆。

《Marvel喪屍大亂鬥》貫徹近年迪士尼鼓吹覺醒文化的傳統，刻意選用首名穆斯林超級英雄Ms. Marvel為故事主角，其他女角如鋼鐵心、黑寡婦及紅女巫等亦有較多着墨，反觀雷神、蜘蛛俠及蟻俠等淪為閒角，美國特工及紅色保衛者等更是白白犧牲，未知看過《Marvel Zombies》漫畫原著的粉絲有何感受。此外，新劇亦重蹈Marvel電影宇宙（簡稱MCU）設置「觀影門檻」而為人詬病的覆轍，觀眾如非忠實MCU擁躉，恐怕對於劇中出現皮漢克粒子、附在幽靈刺客身上的月亮之神孔蘇，以及新星軍團的來龍去脈等一頭霧水，無疑減低欣賞興趣。

