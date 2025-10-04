「超人」亨利卡維傷未癒復操拍《挑戰者》

《挑戰者》由法國男星基斯杜化林拔（Christopher Lambert）伙拍元祖「占士邦」辛康納利（Sean Connery）主演，故事講述長生不老男子從16世紀到現代生活，與他的同類怎樣為了生存而被迫互相殘殺。當年儘管票房一般，但在家庭影視市場大受歡迎，之後還拍了多齣續集，推出過相關外傳劇、電腦遊戲及小說等。重拍版《挑戰者》籌備超過10年，除了亨利卡維之外，還有金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）、《銀河守護隊》嘉倫基蘭（Karen Gillan）和戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）等參演；據Hollywood Reporter報道，《保衛奇俠》謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）亦會加盟，扮演反派：神秘組織「觀察者」領袖，密切監視永生者，並視他們為人類的威脅。