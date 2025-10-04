明報新聞網
娛樂

Taylor Swift新片票房勢贏狄維莊遜 前作刷新演唱會電影最賣座紀錄

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift去年12月結束為期近兩年兼是史上最賣座世界巡迴演唱會《Eras Tour》，今年8月預告推出第12張錄音室專輯《The Life of a Showgirl》，並於昨日面世，相關電影《Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl》（下稱《Showgirl》）同日開畫，限量上映3天，美媒指儘管要迎戰《狂野時速》狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的《Smashing Machine》及重映的《阿凡達：水之道》，但《Showgirl》首周末3天預計收3500萬美元（約2.73億港元），繼兩年前的音樂會紀錄片《Eras Tour》後，再度成為票房冠軍。

Taylor Swift的演唱會紀錄片《Eras Tour》以洛杉磯的3場演出為重點，成本約1500萬美元，2023年10月中在美國開畫，首日收3900萬美元（約3億港元），大幅拋離差不多同期上映的《驅魔人：信仰者》及《恐懼鬥室X》，成為開畫冠軍，全球以2.67億美元（約20.8億港元）落幕，登上史上最賣座演唱會電影寶座。

大曬訂婚鑽戒

新片《Showgirl》為宣傳Taylor Swift同日推出的新專輯，當中收錄主打歌《The Fate of Ophelia》MV和製作花絮，以及新碟其他作品歌詞版MV，在北美限定10月3至5日上映，並跟上次《Eras Tour》一樣，跳過電影公司，直接由AMC院線發行，把利潤擴至最大。《Showgirl》不發放預告片，亦不設首映禮。不過上月19日預售門票，首24小時已進帳1500萬美元，美媒估計《Showgirl》首周末3天票房約收2500萬至3500萬美元，勢成票房冠軍。同期開畫還有為年底上映《阿凡達：火與燼》熱身的《阿凡達：水之道》重映，預計首周末收300萬至400萬美元。上月參賽威尼斯影展的《Smashing Machine》，由狄維莊遜伙拍《無聲絕境》愛美莉賓特（Emily Blunt）主演，改編自摔角手兼綜合格鬥家Mark Kerr的故事，料首3天進帳1200萬至1400萬美元。《哈利波特》劇集版主角多明尼麥洛林（Dominic McLaughlin）主演新片《Grow》原定同日公映，強敵當前最後決定把映期延後至本月17日。

Taylor Swift為了新專輯落力宣傳，除了亮相名嘴薛夫邁亞斯（Seth Meyers）的清談節目，亦擔任《葛雷漢諾頓秀》的嘉賓，跟宣傳新片《史提夫校長》的《奧本海默》金像影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）、《晨早直播室》李姬蒂（Greta Lee）等同場；據英媒報道，Taylor更在節目上大曬手上的訂婚鑽戒。她接受BBC電台訪問提到，當從瑞典製作完新專輯《The Life of a Showgirl》便第一時間播放給未婚夫兼美式足球員查維斯卻斯（Travis Kelce）收聽，「我知道這是他會喜歡的那種專輯」，她又讚對方非常隨和。Taylor表示曾經害怕幸福生活會讓創作枯竭，「曾擔心如果我真的快樂、自由、被愛滋養，創作會不會就此枯竭？但事實證明不是這樣」。她形容新專輯是關於表演背後的生活，反映了她在巡演期間的心境。

重新演繹佐治米高歌曲

據悉Taylor Swift在新碟重新演繹了英國男歌手佐治米高（George Michael）1987年歌曲《Father Figure》，佐治的遺產管理方在facebook發文道謝，「我們毫不猶豫地同意這次合作，並相信佐治本人也會感到欣慰」。另一方面，不少品牌亦配合Taylor新專輯宣傳，譬如連鎖快餐店Wendy's為慶祝Taylor新碟面世，美國顧客10月3日透過Wendy's的手機應用程式下單只要消費滿5美元（約39港元），就可獲贈薯條一客，並建議配合跟新專輯同一顏色的辣醬一起享用。另外，甜品店Baked by Melissa亦推出限量版「Showgirl Cupcakes」。

