【娛樂場】新歌《老殘遊戲》 泳兒拍MV喪跑頭暈想嘔

填詞黃偉文：集全癲人陣容

《老殘遊戲》由何鈞源作曲，蘇道哲和刁塑任編曲，加入電子元素增加節拍感。看破格的歌名不難估到填詞是黃偉文（Wyman），寫出了各種美和老之間的角力，唯有「格調才可以防腐永存」。

Wyman在社交網介紹《老殘遊戲》：「又係keep咗好耐，唔知點用、唔知邊個先肯要嘅歌名。無論呢首歌到最後成績係點，今年我哋都不枉了！呢個係我收到final mix 同MV director cut 之後，忍唔住同泳兒講嘅嘢。好難得集齊一套全癲人陣容，癲歌手、癲作曲、癲填詞、癲監製、癲法文指導……連個MV導演都係癲嘅。」

出自《老殘遊記》

有網民問Wyman《老殘遊戲》是否出自《老殘遊記》？他回應說：「好明顯喎朋友！」他所指的法文歌詞是蘇道哲找來懂法文的朋友協助，細心教泳兒讀音，她以歌劇式演繹這句，將此曲昇華到藝術層次。

《老殘遊戲》是泳兒跟製作團隊對「衰老」的幽默自嘲。Wyman直白寫出「有個遊戲叫老得漂亮誰敢面對」，但並非叫人打botox或飲十全大補湯，反而強調「格調才可以防腐永存」，怎樣才算有格調？泳兒解說：「年紀大咗，經歷、智慧同修養先係最珍貴，呢啲嘢時間搶唔走。」

泳兒：時間搶唔走格調

提到拍攝MV的趣事，泳兒大吐苦水道：「今次好似拍一部喪屍片，我要去停車場喪跑；與導演Sheng合作咗咁多次，之前上山下海都可以頂得順，唯獨今次跑幾次之後，真係見頭暈同埋想嘔。」

原來拍攝前，泳兒沒有食晚飯，跑到血糖急跌頭暈兼手震，最後要急買寶礦力同扒兩啖飯先可繼續拍，她笑說：「今次仲要著住西裝褸喺酷熱天氣下跑，懷疑導演係特登要我還上兩個MV無親身上陣條數！」

大嗌「有喪屍」全場死寂

另一幕導演要求泳兒揸cam衝入店舖通知店內的人有喪屍，她一take過投入演出，扯盡喉嚨狂嗌「有喪屍！」全場立即死寂望着她，泳兒笑說：「導演同我講『你咁大聲嗌，其實係吸引隻喪屍過嚟㗎，你唔好咁大聲叫。喺閂咗道門之後，然後先至用正常嘅聲量通知佢哋』。我想，係喎！原來我個邏輯完全錯咗！」

泳兒表示雖然拍MV玩到又驚又攰，但十分值得，她說：「首歌就係想講，無論幾驚衰老，保持自己風格同格調先最緊要。靚可以褪色，格調係唔會貶值㗎」。