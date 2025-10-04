明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

張玉珊爆富商男友盧啟賢已求婚 稱相處融洽 三觀接近

【明報專訊】張玉珊息影及從商多年，前年與富商盧啟賢的戀情曝光，兩人不時結伴出席朋友聚會放閃，感情穩定。盧啟賢曾與廖碧兒相戀，曾傳分手後復合，還一度傳婚訊，但最終分手告終。張玉珊近日接受方健儀網上節目《女人方言》訪問，罕有剖析事業歷程與感情生活。她談及與盧啟賢的戀情，甜蜜宣布已答應對方求婚。

讚男友女兒漂亮乖巧

張玉珊透露與盧啟賢交往相處融洽，大家都是生意人，在相處態度、對人對事的三觀很接近，「我們性格不一樣，但大家的睇法、興趣也幾接近。我們年紀相若，遇上發生的事，大家也能溝通」。盧啟賢過去曾有過一段婚姻，與前妻育有女兒。張玉珊表示盧啟賢的女兒很似爸爸，是「靚版盧啟賢」，彼此相處融洽，她說︰「我很喜歡小朋友，也很開心，他的女兒很漂亮、很乖巧。」談到結婚計劃，張玉珊說︰「其實他已經求婚了，這件事我覺得正常地進行。」

盧啟賢兩年前曾遭媒體批評，張玉珊當時高調挺愛，跟以前低調處理感情事不同，她說︰「也不是什麼轉向，第一就是他不太懂得應對傳媒；第二是我都替他感不值，還有我覺得氣憤。如果我是他，我的反應會比他大很多。第三就是我不會在任何人不好的時候避開，所以對我來說，我覺得兩個人一起等於是同一隊。」張玉珊表示經過那件事後，他們對彼此了解更多，明白大家是同一個隊伍。

娛樂組

相關字詞﹕盧啟賢 張玉珊

上 / 下一篇新聞