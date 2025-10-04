張玉珊爆富商男友盧啟賢已求婚 稱相處融洽 三觀接近

讚男友女兒漂亮乖巧

張玉珊透露與盧啟賢交往相處融洽，大家都是生意人，在相處態度、對人對事的三觀很接近，「我們性格不一樣，但大家的睇法、興趣也幾接近。我們年紀相若，遇上發生的事，大家也能溝通」。盧啟賢過去曾有過一段婚姻，與前妻育有女兒。張玉珊表示盧啟賢的女兒很似爸爸，是「靚版盧啟賢」，彼此相處融洽，她說︰「我很喜歡小朋友，也很開心，他的女兒很漂亮、很乖巧。」談到結婚計劃，張玉珊說︰「其實他已經求婚了，這件事我覺得正常地進行。」

盧啟賢兩年前曾遭媒體批評，張玉珊當時高調挺愛，跟以前低調處理感情事不同，她說︰「也不是什麼轉向，第一就是他不太懂得應對傳媒；第二是我都替他感不值，還有我覺得氣憤。如果我是他，我的反應會比他大很多。第三就是我不會在任何人不好的時候避開，所以對我來說，我覺得兩個人一起等於是同一隊。」張玉珊表示經過那件事後，他們對彼此了解更多，明白大家是同一個隊伍。

娛樂組