娛樂

60+巡唱終章重返香港 張學友紅館開8場聖誕跨年騷

【明報專訊】《張學友60+巡迴演唱會》前年6月開展，至今已演出逾280場，個人演唱會紀錄衝破1000場。學友昨日宣布將於12月23日至明年1月3日重返紅館舉行8場《張學友60+巡迴演唱會香港 終章》，與歌迷共度聖誕節及除夕，迎接2026年來臨。

「紅館滿載40年回憶」

選擇在紅館演出「終章」，學友說：「終章是代表一個樂章的完結，也同時代表另一樂章的開始，表演尚在進行中。選擇在紅館舉行，是我的執念。香港、紅館，載着我這40年歌唱表演事業的所有回憶和點滴，能在這裏完成本不確定能出現在生命計劃中的一次演出，再完美不過。60歲，曾是我生命、事業、一切一切的假設終點，當真的到了這年紀，從新檢視自己的能力、對唱歌表演的熱愛，又萌生辦第10個個人演唱會的念頭。」

學友稱早有想法跟管弦樂團合作一個更成熟的演唱會，更欣賞芭蕾舞的優美和對舞蹈動作的嚴格要求，加上他的歌，輕易地有了《60+演唱會》的表演框架，做起來卻沒想像中容易，多虧有各部門同事協助，才實現在舞台表演，感謝團隊的努力。他明白每個演唱會都有終章的一天，感謝過去兩年多每名入場支持的觀眾，成就將迎來的「終章」，他與團隊承諾會好好享受並努力完成，留下最美回憶。

娛樂組

相關字詞﹕紅館 張學友60+巡迴演唱會 張學友

