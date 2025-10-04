金城武難忘一take過廚房真打 談接演《風林火山》反派「因睇到李霧童顏色」

金城武稱「李霧童」是反派角色，雖然父親是靠毒品以統治城市，但李霧童討厭毒品，所以想改變。問他為何被這個反派角色吸引接演？他稱壞人也有背後的故事，大家習慣一部電影作品總有白色也有黑色的分別，講反派人物故事的感覺會有內容，今次《風林火山》的故事，他接演「李霧童」是看到這角色的顏色，所以覺得有興趣試試。

「是一部拍不完的電影」

金城武透露接到劇本時的反應是：「嘩！這是一部拍不完的電影，戲中每個角色也是主角，其實不應是一部電影，是一系列的作品，不可能一部電影講晒。你問我想揀哪個角色？我覺得每個角色都好看，只要拍該角色的故事。」他又提到一場難忘的重要戲分，是他在廚房教訓吸毒的手下，表現出心狠手辣的處事作風。金城武稱當時提出綵排或多試幾次走位，但導演要一take過，令他感到很大壓力。金城武又稱這場廚房戲要真出手打該演員，自己未試過，但導演麥浚龍堅持這樣拍攝，被打的演員也OK，自己只有做，大家也很用心。

戲鬥兩大影帝感榮幸

金城武與兩大影帝梁家輝和劉青雲在《風林火山》首度合作，覺得榮幸，他說：「我們之前沒因拍電影碰到過，只是在活動碰過幾次面，所以今次看到家輝大哥就覺得開心，並擁抱他，終於可以跟他說，你是我從小看到大的影星。他是非常資深的演員，在片場很活躍、很開朗，只要一關機，就會一直跟大家講笑話。我也很佩服家輝哥每次為角色花兩小時化特技妝。我跟青雲大哥一起只有兩場重要戲分，賭桌那場戲，他用那個眼神看着我，我會怕，青雲大哥的演出讓我佩服，這場戲我也很喜歡。」

黃偉文被易角非AI換臉

《風林火山》早期的製作花絮有黃偉文身影，據稱是殺手集團中啞吧殺手，但電影上映時有疑似黃偉文的殺手角色出現，被指可能以AI換臉，片尾字幕其角色署名「陳耀文」，有揣測跟內地審批有關。不過有網民發覺麥浚龍5月帶隊出席康城世界首映，同踏紅地氈有貌似黃偉文的人，原來黃偉文並非被AI換臉，是角色換上陳耀文，後者是麥浚龍好友，代替黃偉文演殺手角色。有網民認為應問黃偉文換角原因，但另有網民回應，相信黃偉文也不知自己被換走。

觀眾有好評有劣評

觀眾對《風林火山》各有喜惡，不乏劣評，但也有讚這部電影，網上平台的電影專頁在限時動態有「動作」，轉發對電影正面評價的帖文，多人表示已「二刷」，有說：「不喜歡一部電影有很多理由，我都有極喜歡這部電影的理由。」有不少人為《風林火山》的負評感不值，甚至有人提及Bob Dylan在音樂節也曾被人擲番茄雞蛋，並說：「偉大作品皆影響後世，並不急於一時。」

