與蔡瀚億綵排舞台劇笑不停 楊樂文爆有少少親熱戲

否認與商台關係破裂

傳MIRROR將全員缺席商台叱咤頒獎禮及記者會？Lokman稱未收到最新消息：「等公司通知，當下我全程投入舞台劇。」MIRROR多名成員近期出歌沒到商台宣傳，惹雙方關係破裂傳言？Lokman說：「點解咁講？我不知，無決裂，一向關係都好。」有粉絲稱跟隨MIRROR取態，如叱咤沒MIRROR不會撲飛？Lokman稱尊重每個人口味和睇法，「事情有發生的機會，大家就順其自然，不要太強求」。有指MIRRROR不出席會影響廣告商贊助叱咤？他說：「真的嗎？交給他們決定，可能仍在傾細節呢！」

記者：鍾一虹