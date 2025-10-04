明報新聞網
娛樂

與蔡瀚億綵排舞台劇笑不停 楊樂文爆有少少親熱戲

【明報專訊】MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、蔡瀚億（BabyJohn）及陳穎欣合演舞台劇《我推的男子》昨晚於香港藝術中心公演，他們開騷前稱心情興奮又緊張，會在手心寫個「人」字「吞落肚」，玩魔法來紓緩情緒。陳穎欣最擔心出現蝦碌，怕不夠時間換衫上台，會做些應變措施，又怕被觀眾擾亂，會集中望對手，叫未婚夫陳考威不要講何時捧場，怕分心。Lokman與BabyJohn覺得有被引笑危機，綵排時已笑不停，演出考執生。BabyJohn自嘲年紀大，夜盲情况嚴重，要重新適應在漆黑舞台跑來跑去。Lokman與BabyJohn劇中同性關係有否親熱戲？ Lokman說：「多多少少有一點，否則違反商品說明條例，但想保持神秘，等觀眾入場『開箱』揭曉。」

否認與商台關係破裂

傳MIRROR將全員缺席商台叱咤頒獎禮及記者會？Lokman稱未收到最新消息：「等公司通知，當下我全程投入舞台劇。」MIRROR多名成員近期出歌沒到商台宣傳，惹雙方關係破裂傳言？Lokman說：「點解咁講？我不知，無決裂，一向關係都好。」有粉絲稱跟隨MIRROR取態，如叱咤沒MIRROR不會撲飛？Lokman稱尊重每個人口味和睇法，「事情有發生的機會，大家就順其自然，不要太強求」。有指MIRRROR不出席會影響廣告商贊助叱咤？他說：「真的嗎？交給他們決定，可能仍在傾細節呢！」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕楊樂文（Lokman） 我推的男子 陳穎欣 蔡瀚億（BabyJohn）

