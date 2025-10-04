下月合作拉闊音樂會 張敬軒願配合鄭秀文刪減跳舞部分

腰傷可大可小 身體健康行先

軒仔下月與鄭秀文（Sammi）合作拉闊音樂會，得知對方傷了腰要坐輪椅感心痛，已透過同事慰問，「腰傷可大可小，要時間復元，不想Sammi有太大壓力，身體健康行先！我見她在社交平台報平安，相信粉絲會放心一點。我曾有腰傷，手尾好長，今次會採取保守態度，跟電台進一步商議，視乎情况再定案。（會否取消演出？）相信不會，Sammi都不想，但腰傷不是一兩星期能復元，或需改期的話，願意配合Sammi」。他透露原定演出有很多跳唱，刪減跳舞部分都是考慮的解決方案，「Sammi是很投入的表演者，很早已做準備，會以她健康為先，相信我們就算不跳舞，只站在台上唱歌，觀眾都會收貨；又或者觀眾不介意，我可頂替跳舞環節」。

佩服關智斌有毅力 自愧不如

關智斌於演唱會在健身鐵架做高難度動作時失手跌下，軒仔當時在新加坡演出未能捧場，看片都覺痛，但多肉應不怕。他佩服對方有毅力，本身非運動型，自愧不如。他為演藝人協會出錢出力，之前春茗送10萬元現金獎，最近又贊助中秋聯歡活動。他說看新聞見古天樂、周家怡、張繼聰及余安安等都有幫手，自己未能出席都想出一分力。

記者：鍾一虹