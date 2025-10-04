中秋節互見家長 羅毓儀計劃與林俊其拍拖遊日韓

【明報專訊】羅毓儀與姚嘉妮昨日到旺角出席美容中心開幕活動。羅毓儀表示自從參加節目《女神配對計劃》工作量大增，與男友林俊其互相旺對方，「我們一齊之後，工作量是多了，開心的，我們拍什麼廣告都得，最緊要有工開，非常想一齊拍劇，因入行多年，未試過真正有對手戲」。她自詡思想開放，亦很想看男友和其他女演員拍親熱戲，拍劇有感情線才代表戲分不少，若自己拍親熱戲會通知男友備案，「相信他會有醋意，會有點不開心，到時我會𧨾他，送小禮物給對方代表經常掛住他，他是寵女友的男友，其實我已先準備一個大驚喜給他，因為我們都是五月之星，會為他送上禮物補祝生日」。
羅毓儀透露計劃跟男友結伴旅行，「我是日本通，他是韓國通，好想一起到日韓旅行」。拍拖後共度首個中秋節，她預告會安排見家長，「人月兩團圓嘛！都想趁這個時候見屋企人，我屋企人看節目都覺得男友乖仔，高大靚仔，都想見真人『面試』，聽聽男友說什麼，我們要見對方家人都有點緊張，因為都是怕醜底」。
姚嘉妮：與前夫保持好朋友關係
姚嘉妮表示做KOL尚算不錯，笑言維持到家庭開支已很開心，「其實都好忙，每星期開三四日直播，今個月要到內地、韓國及日本工作，幸好子女已長大沒有不滿」。她稱女兒16歲，經常跟她傾訴「少女心事」，她不介意女兒早拍拖，「我是好開明的媽媽，我都好早熟，13歲已經初戀，小學時有男仔送銀包和音樂聖誕卡示愛」。她與林祖輝離婚後，對方有盡爸爸責任幫忙照顧子女，有開電話群組互相溝通，每星期會見面，跟前夫仍保持好朋友關係。