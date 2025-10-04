中秋節互見家長 羅毓儀計劃與林俊其拍拖遊日韓

羅毓儀透露計劃跟男友結伴旅行，「我是日本通，他是韓國通，好想一起到日韓旅行」。拍拖後共度首個中秋節，她預告會安排見家長，「人月兩團圓嘛！都想趁這個時候見屋企人，我屋企人看節目都覺得男友乖仔，高大靚仔，都想見真人『面試』，聽聽男友說什麼，我們要見對方家人都有點緊張，因為都是怕醜底」。

姚嘉妮：與前夫保持好朋友關係

姚嘉妮表示做KOL尚算不錯，笑言維持到家庭開支已很開心，「其實都好忙，每星期開三四日直播，今個月要到內地、韓國及日本工作，幸好子女已長大沒有不滿」。她稱女兒16歲，經常跟她傾訴「少女心事」，她不介意女兒早拍拖，「我是好開明的媽媽，我都好早熟，13歲已經初戀，小學時有男仔送銀包和音樂聖誕卡示愛」。她與林祖輝離婚後，對方有盡爸爸責任幫忙照顧子女，有開電話群組互相溝通，每星期會見面，跟前夫仍保持好朋友關係。

記者：林祖傑