娛樂

郭晉安被「父女戀」嚇怕不敢約莊子璇 《金式森林》群星商場行紅地氈 陳星妤性感搶鏡

郭晉安重提父女戀緋聞喊驚 陳曉華拒談與朱敏瀚睇騷
金式森林｜何依婷初挑戰牀戲 羅子溢親自執導

【明報專訊】郭晉安主演無綫新劇《金式森林》本月13日首播，昨午與同劇演員到將軍澳出席商場宣傳活動，並即場與陳曉華重演劇中跪地求婚一幕。郭晉安之前與劇中女兒莊子璇傳「父女戀」，他表示被嚇怕，不敢再約對方打網球，但力撐被評演技差的莊子璇，望觀眾給予機會。陳曉華避談與緋聞男友朱敏瀚結伴看關智斌演唱會；何依婷稱首次拍牀戲，與對手羅子溢拍得舒服。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

眾演員穿上禮服、晚裝以行紅地氈形式出場，當中以陳星妤最性感。大會送上蛋糕為10月生日的羅天宇、郭柏妍慶祝。郭晉安跟劇中太太陳曉華及女兒莊子璇一同受訪；郭晉安表示拍攝過程辛苦，因要不停轉景且有時間限制，加上夏天拍攝，大家都付出很多體能。他稱要向一班後輩學習，「我當然要撐住，不能讓他們覺得我這個前輩無力，每日提醒自己，他們愈努力，我就要努力多一倍」。陳曉華表示與郭晉安演一對很大壓力，怕演不到忘年戀感覺，幸日見夜見漸漸入戲。是否監製刻意不安排咀嘴戲？郭晉安說：「好睇咩？今次我們先試試水溫，如反應好，下一部劇就咀畀你睇。」

莊子璇認演技差 接受批評

該劇已於內地播完，獲不少觀眾讚賞，郭晉安稱聽到後一身鬆晒。不過莊子璇被狠批演技，問她會否不開心？她說：「其實批評都講得好啱，自己睇完再反思，都覺得演技及台詞表達有好多地方不足，明白點解大家這樣批評，希望跟前輩學習，快點追上去。」曾與莊子璇傳「父女戀」的郭晉安力撐：「覺得她演得好好，她演我女兒，我當然惜個女，以新人來講她很聰明，第一套還想怎樣？畀啲機會，我都是這樣練出來，觀眾想她進步才有這樣評價，相信她會有更大進步空間。」傳緋聞後有否再約莊子璇打網球？郭晉安說：「無喇！重敢約咩！搞到我今日先再見到佢，怕晒呀！做藝人真係好慘，一有緋聞連普通食飯、行街都唔敢，不過再見都無尷尬。」前妻歐倩怡表示沒留意他的緋聞？他說：「呢啲我唔答喇！」

陳曉華借角色避談朱敏瀚

陳曉華被問如現實中緋聞男友朱敏瀚求婚，是否要跟足劇中郭晉安跪地才接受？以及與朱敏瀚看演唱會刻意找蔡思貝及賴慰玲掩護一事？她拉開話題拒答，笑稱：「今（昨）日我是方仰天（郭晉安飾）的太太，不談其他男人。」

羅子溢指導何依婷拍牀戲

羅子溢與何依婷劇中有大膽牀戲，前者稱拍這場戲還充當導演，「已入行20年，以往拍這些戲有點經驗，就建議用幾個角度已交代到，對手亦拍得舒服一點」。何依婷首次拍牀戲，拍前很緊張，讚羅子溢很照顧，「鏡頭好有效果，其實好似什麼都沒做過，播出後有讚我身材好，但畢竟是生BB之前，如牀戲拍得跟今次一樣舒服，又不尷尬，我不介意再拍」。羅子溢亦讚何依婷演得好，連緊捉牀單的手都有戲，他笑言：「因為她首次拍，無得比較，一定是我最好。」何依婷稱一早知會老公有牀戲，老公睇完只講句「就咁咋！」羅子溢有讓太太楊茜堯看這場戲，希望給予意見，「她知道我設計，都話幾好」。日前是他與楊茜堯結婚9周年紀念，他表示太太正在內地拍新劇《玫瑰戰爭》，未能慶祝，正計劃中秋節帶兒子前往探班，希望送驚喜。

羅天宇計劃結婚努力掙錢

陳星妤透露劇中與演她老公的陳浚霆有很多搞笑牀戲，還要色誘對方，有不少性感造型。她不敢認性感擔當，覺得何依婷更性感，「呢啲嘢無謂比較，各有各辣」。郭柏妍與同是10月生日的羅天宇演一對，她有場捉魚戲由水底拍上來，覺得樣子「炒車」。28歲生日的她表示已入行5年，感慨時光飛逝，「還有兩年便30歲，希望之前可演麻甩一點角色，生日願望是演出的劇都有好收視」。羅天宇日前38歲生日，在家中舉行生日派對。問緋聞女友陳懿德是否在場？他尷尬道：「好似有，唔係好記得，因為我飲醉！」他表示這個歲數要有結婚計劃，加上媽媽很喜歡小朋友，幸媽媽沒催婚，「如果想做爸爸也不可年紀太大，真的要考慮，都需要資金，要努力掙錢」。何廣沛建議羅天宇先求婚。問何廣沛的婚禮籌備如何？他說：「一定是明年舉行，正研究日子，希望可以遷就到圈中好友參與見證。」

相關字詞﹕莊子璇 陳星妤 陳曉華 何依婷 羅子溢 金式森林 郭晉安

