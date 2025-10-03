明報新聞網
娛樂

【娛樂場】內地喜劇大師陳佩斯按樓拍《戲臺》 黃渤零片酬 墊支150萬渡難關

【明報專訊】72歲內地喜劇大師陳佩斯將自編自導自演的舞台劇《戲臺》搬上大銀幕，伙黃渤、姜武和尹正主演，今年7月暑期檔在內地上映，票房逾4億人民幣（約4.8億港元）；近日於香港上映。《戲臺》籌備歷時8年，多次遇投資方撤資，陳佩斯為完成作品，抵押北京的別墅，舞台劇演員陳大愚亦拿出積蓄支持父親。在資金困境的情况下，黃渤願零片酬參演，只要求拍戲期間安排食宿便可，甚至墊支150萬道具費及借出青島的別墅拍攝之用。

諷刺權力操控藝術

《戲臺》被譽為是陳佩斯的代表作，承載他身為喜劇大師的招牌魅力，有內地網民稱看戲後會先興奮，隨後感受到一絲心酸，電影既有對舊社會的諷刺，也見證不同時代的「戲如人生」。《戲臺》以民國年間，戰亂頻發為背景，聚焦五慶班班主侯喜亭（陳佩斯飾）帶領戲班到德祥大戲院演出，準備讓當紅名伶金嘯天（尹正飾）壓軸獻唱。

軍閥洪大帥（姜武飾）突然干預，指名包子舖伙計大嗓兒（黃渤飾）登台演唱《霸王別姬》。大嗓兒的「落子唱腔」粗糙卻意外走紅，引發戲班內的嫉妒與陰謀。傲慢的金嘯天、六姨太迷戀「虞姬」角色，以及洪大帥的權力遊戲，讓戲台成為真假交錯的縮影。電影以幽默筆觸諷刺權力對藝術的操控，同時致敬京劇文化的魅力與悲哀。

演唱《霸王別姬》添文化

電影延續陳佩斯喜劇相聲式幽默風格，笑點密集節奏緊湊，配合演員亮眼表現，他飾演的侯喜亭圓滑世故，展現老戲骨功力。「大嗓兒」黃渤接地氣，獲評「草根霸王的靈魂人物」；尹正苦練京劇一個月，詮釋金嘯天的傲嬌與心酸，吸納不少粉絲。

姜武的軍閥角色霸氣又滑稽，被讚是點睛之筆。歷史背景設定還原民國戰亂，軍閥、名伶、戲班的生態，刻劃細膩，服裝道具考究，京劇唱段如《霸王別姬》更添文化厚度。

黃渤姜武過足戲癮

陳佩斯早前出席《戲臺》宣傳活動，面對讚賞，感慨萬千說：「大家喜歡，我就快樂。只要大家能在戲裏找到點什麼，我們的努力就值了。」《戲臺》不僅是陳佩斯重回銀幕的作品，更是對喜劇藝術的致敬。黃渤笑稱今次是「特別純粹」的角色，「演得過癮，毫無負擔」。姜武亦分享對洪大帥的理解，表示在陳佩斯執導下，演繹這個角色非常過癮。尹正讚劇本紮實，導演的藝術創作無可挑剔，無論是從演員的表現，還是電影的深度來看，《戲臺》都讓人期待。

