譚輝智首演國慶騷心跳飈升 谷婭溦預計《中年4》快現滿分選手

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《中年好聲音2》古淖文與譚輝智一同受訪，後者表示首次參演國慶騷，加上踏紅館舞台獻唱新歌，綵排時嚴格要求自己咬字清晰，出場前緊張得心跳飈升，「出場前幾分鐘，用手表測心跳，一分鐘60次飈上140多次」。古淖文笑說：「後台見到輝智，我都話『咦，𡃁仔好緊張喎！』」古淖文有幸跟前香港女子劍擊運動員、奧運金牌得主江旻憓同台，大讚對方很活潑，「她為香港爭光，好開心，可以當面跟她說聲恭喜」。

谷婭溦榮幸獲點名打頭陣

谷婭溦以公主造型示人，打扮亮麗，表示尊重場合，刻意穿粉紅色添喜慶，很榮幸連續4年參演國慶騷，大會今次指定她打頭陣獻唱國語歌《星辰大海》，對她來說絕不容易，有一種久違了的緊張，「曾以rap的形式唱這首歌，今次要唱得優雅，我雖然跟同事說心情緊張，但都控制得住」。谷婭溦笑言平時演出、做評判相對輕鬆，透露最近為《中年好聲音4》任評判，已錄影了3集，不少海外參賽者先後登場，水準非常高，令她感驚喜，「我曾經講過對唱歌很嚴格，評分好『手緊』，估不到很多參賽者出場都令我和肥媽嘩嘩聲，評分變得『手鬆』，好多都畀高分，相信今輯好快出現100分」。