Lolly Talk預告亮相萬聖節活動 承諾8人續一齊行

Lolly Talk昨日凌晨在社交平台專頁向粉絲「報平安」，上載搞笑「八星伴月圖」首度回應面臨解散傳聞，又預告本月底出席萬聖節活動，「近日嘅報道令大家擔心了！呢幾年嚟我哋8個的確一齊經歷咗不同高山低谷、一齊努力為Lolly Talk進步成長。好感恩沿途一直都有波板糖（粉絲暱稱）嘅陪伴，亦都有客戶嘅寵愛，先有幸一齊行到第三個年頭。Lolly Talk仍然同3年前一樣，8個人繼續一齊行得幾遠得幾遠。嚟緊好快就會喺10月31嘅Spooky Halloween同大家再見面！已經好期待可以見到大家啦！多謝大家關心！祝大家中秋同我哋一齊團團圓圓！」有指Lolly Talk努力覓新老闆注資，盼繼續發展演藝事業。

娛樂組