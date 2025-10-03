麥浚龍女友斥外界亂負評《風林火山》 「啞吧殺手」黃偉文遭AI換臉無署名

麥浚龍身兼監製、編劇、執導，金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝和高圓圓等主演的《風林火山》，前日港澳與內地同步上映，在賀國慶「10．1半價睇好戲」帶動下，港澳院線近4.6萬人次觀看，收近200萬，成單日票房榜首。至於內地票房，上映兩天，截至昨午4時，約2900萬人民幣（約3200萬港元）。觀眾對《風林火山》評語毀譽參半，有略嫌人物枝節多變戲分散亂，未夠深入，亦有讚音樂、視覺效果、動作爆破場面及造型。內地網民在小紅書狠批：「超爛！快跑！」有留言：「實名舉報，簡直騙我。」大彈全員影帝都救不了，形容左右觀眾睡倒一片。

麥拍《風林火山》忘記女友生日

麥浚龍女友戴庚玲在社交網發文力撐，驕傲男友往往能創作出夢幻畫面，眼見對方為《風林火山》傾盡心血，但現實無情，上映後不少人不負責任地發表意見，衷心希望觀眾入場支持一套好電影，又大談陪對方拍戲的情景，「在韓國那些冰冷的夜晚拍攝，我的鼻子被感冒弄得一團糟，整個旅程都聞不到味道。我對劇組和演員們非常敬意，他們能夠在那些瘋狂的狀况下，創造出如此令人驚歎的鏡頭」。她又透露跟麥浚龍拍拖15年，對方因拍《風林火山》，唯一一次忘記她的生日，自言可能有偏袒，不過盼觀眾喜歡這部很棒的電影。

網民稱熊欣欣帶領下每日有意外

黃偉文（Wyman）於《風林火山》演啞吧殺手，不過有看了電影的觀眾認不出黃偉文，原來他被AI易容，片尾字幕其角色署名變成「陳耀文」，有傳黃偉文被換臉，與內地上映批文有關。

《風林火山》上映前後是非不斷，有份參與的武術指導熊欣欣日前不開名吐怨氣：「心理變態的人的作品，也不值得期待。」有傳因片尾字幕「動作設計」署名鄧瑞華，熊欣欣則是「客席動作指導」，因此令他非常不滿。熊欣欣回覆《明報》承認說話是針對電影公司沒有給他署名的事，爭取屬於自己的權益。有網民質疑熊欣欣所言，自稱拍攝時有份跟劇組，表示動作組在熊欣欣帶領下每日有意外，更有救護車到場，後來才換上鄧瑞華，並非熊欣欣所說完成9成動作。

任賢齊被指受傷送院

另有網民自稱是現場目擊者，說危險動作是麥浚龍向武指要求，熊欣欣認為觸及危險底線，因此被認為不聽話而被「換馬」。該網民還說拍攝時除了有替身險休克，受傷演員包括任賢齊，又稱導演麥浚龍拍攝時，大部分時間在帳篷內並有兩三個保鑣守住，他有意見就由副導出來溝通，「有場戲要吊起任賢齊做出連串動作，他認為不可行，但被要求試拍，結果一take受傷流血送院要停工」。還有傳金城武完成合約後，沒有應要求補拍戲分。

《鬼滅之刃無限城篇》票房破一億

另外，上映中的《鬼滅之刃無限城篇》港澳票房至前日突破一億元，取代《變形金剛：殲滅世紀》躋身香港史上最高票房電影第14位，暫時是2025年度票房之冠。

娛樂組