【開箱】《黑兔》祖狄羅積遜貝文 打死不離親兄弟

【明報專訊】《黑錢勝地》積遜貝文（Jason Bateman）執導並跟《心計》祖狄羅（Jude Law）合演美劇《黑兔》（Black Rabbit），9月18日在影視串流平台Netflix上架，首4日已錄得660萬觀看次數，僅次於《星期三2》登上英語節目收視亞軍；第2周觀看次數升至700萬，可惜仍然坐亞望冠，不敵上周首播的加拿大懸疑劇《幽鎮異校》，或許跟爛番茄影評網站僅給67%分數有關？

兄弟因財失義

《黑兔》全劇共分8集，由橫掃艾美獎及金球獎的《黑錢勝地》原班人馬製作，積遜貝文主演兼執導首兩集，女主角羅拉連尼（Laura Linney）和導演賓西曼諾夫（Ben Semanoff）分別為第3至6集操刀。「黑兔」是祖狄羅與積遜貝文飾演Jake和Vince兄弟合力經營紐約餐廳的名字，兩人性格迥異、關係疏離，源於後者性格衝動，曾因傷人惹禍，Jake代賠50萬美元（約390萬港元）擺平事件，再付60萬美元（約468萬港元）要求胞弟退股，後者含恨離去。數年之後，長袖善舞的Jake事業有成，Vince卻因誤殺而返回紐約避難，加上3年未還的巨額賭債，連累兄長陷入財務困境、家庭傷痛與生命危機的漩渦。

故事由兩名蒙面匪徒持械行劫黑兔餐廳說起，他倆有備而來，強搶店內拍賣的珠寶名表，Jake冒死反抗，驚覺其中一名劫匪竟是胞弟Vince。然後鏡頭一轉，時間回到案發前，《紐約》雜誌食評家給予黑兔好評，令Jake躊躇滿志，計劃投資開設分店，擴展事業版圖；反觀Vince欠下14萬美元賭債不還，高利貸Junior不單割下他的尾指以示懲戒，更恐嚇要傷害他的女兒Gen，只好再向Jake求助，後者也是金玉其外，餐廳入不敷支，債務如雪球滾存，籌備分店的壓力亦愈來愈大，同時爆出員工在餐廳吸毒過量險死、調酒師Anna遭熟客迷姦等，擔心醜聞曝光影響生意，最後把心一橫，答應跟Vince同流合污，假借慈善名義，舉行籌款晚宴，然後私吞11.5萬美元善款。

可是Jake未有守諾為Vince還清債務，打算把這筆「橫財」投資分店。另一方面，餐廳主廚不滿Jake包庇其弟，又勾引餐廳股東Wes妻子Estelle，甚至對下屬遭施暴亦視而不見，決定另起爐灶，轉跟Wes結盟，把Jake踢出局。兄弟陷困境，惡向膽邊生，Vince建議放火燒故居，騙取保險公司賠償，得手後Jake再向Junior提出合作，由他重施故技，在餐廳舉辦一場更盛大的慈善拍賣活動，安排Junior偷走價值百萬美元的珠寶名表，觀眾看着兩兄弟一次又一次犯下彌天大錯，最終悲劇收場，頗有警世意味。

這對兄弟看似「撈亂骨頭」，經常互相傷害，其實感情深厚，每次Vince犯錯，Jake都義無反顧為他善後，弟弟卻不領情，最終鑄成大錯。結局交待這個原生家庭不為人知的黑歷史，亦是導致Vince性格扭曲的真正原因，正好解釋「打死不離親兄弟」背後，暗藏令人悲痛的真相，只是這個教訓實在大得令人難以回頭。

真小人偽君子

祖狄羅與積遜貝文演技毋庸置疑，前者扮演偽君子Jake簡直入形入格，例如他為邀請前妻入股新餐廳，說話一臉誠懇，眼神卻閃爍不定，前妻豈會不知其人格有多卑劣，否則怎會走到離婚一步？結果一口拒絕，大快人心。積遜貝文則是真小人，他貪勝好賭，奢望天降橫財，從此運轉乾坤，最後把自己逼上絕路，臨終前跟Jake盡訴心中情，語調真摰動人，正好跟祖狄羅的虛偽形成強烈對比。

