娛樂

里安納度悼念「環保英雄」珍古德

【明報專訊】2018年曾經訪港交流的英國靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall），前天（1日）在加州巡迴演講期間逝世，享年91歲。2014年跟她一起擔任聯合國和平大使、同樣致力推廣環保的金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）昨日透過社交媒體上載二人合照並撰文悼念：「今天我們失去一位保護地球的真正英雄、啟發數以百萬計人類的好朋友。珍畢生致力保護我們的星球，為野生動物及其棲息的生態系統發聲……過去數十年，她走遍世界各地，喚醒我們對大自然的敬畏，直接與年輕人對話，灌輸希望、責任感及改變世界的信念……你是我的英雄。現在，輪到我們接過火炬，守護自己的家園。」

里安納度與珍古德的緣分匪淺，二人聯合監製紀錄片《Howl》，講述寵物狗在主人車禍身亡後，如何與孤狼在寒冬合力求存的故事，上映日期未定。

除了里安納度，兩屆奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）、《華爾街》影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）及《蟻俠》拍檔米雪菲花（Michelle Pfeiffer）亦透過社交媒體公開昔日合照悼念故人，前者表示：「當我收到勇敢、熱心和創造歷史的珍古德死訊，我的心都碎了。」其他荷李活藝人包括《愛情潛到寶》姬韓遜（Kate Hudson）、《神奇4俠》謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）及女歌手Katy Perry等亦有留言向環保英雄致敬。

