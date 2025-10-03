里安納度悼念「環保英雄」珍古德

【明報專訊】2018年曾經訪港交流的英國靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall），前天（1日）在加州巡迴演講期間逝世，享年91歲。2014年跟她一起擔任聯合國和平大使、同樣致力推廣環保的金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）昨日透過社交媒體上載二人合照並撰文悼念：「今天我們失去一位保護地球的真正英雄、啟發數以百萬計人類的好朋友。珍畢生致力保護我們的星球，為野生動物及其棲息的生態系統發聲……過去數十年，她走遍世界各地，喚醒我們對大自然的敬畏，直接與年輕人對話，灌輸希望、責任感及改變世界的信念……你是我的英雄。現在，輪到我們接過火炬，守護自己的家園。」