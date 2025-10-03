明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

朱智勳IU首爾國際電視獎稱帝封后

【明報專訊】第20屆首爾國際電視獎昨在KBS電視台大廳舉行頒獎禮，國際競賽單元方面，《翻生侏羅館》男星賓史迪拿（Ben Stiller）監製兼執導Apple TV+美劇《生活割離術2》獲頒最高榮譽金鳥獎，丹艾歷臣（Dan Erickson）包辦最佳編劇。賓史迪拿拍片分享得獎感受，自稱會珍藏這個別具意義的獎座。

Netflix英劇《混沌少年時》獲頒大獎，負責執導的菲臘巴倫天尼（Philip Barantini）與日劇《宛如阿修羅》是枝裕和平分最佳導演，15歲奧雲谷巴（Owen Cooper）拿下最佳男演員，帶挈《混》劇連奪3獎成為大贏家。《彈珠人生2》獲頒最佳迷你劇，女主角金敏荷跟《索命書》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）同登視后寶座。

韓劇競賽單元方面，《外傷重症中心》與《苦盡柑來遇見你》平分最佳劇集，兩劇主角朱智勳及IU稱帝封后。朱智勳表示讓觀眾看得開心，是他拍劇的目標，又指《外》劇改編漫畫，比想像中困難，感謝台前幕後努力；IU從《苦》劇飾演母親的廉惠蘭手上接過獎項，先感謝喜歡《苦》劇的觀眾，以及編導等工作人員，她說：「劇中所有演員前輩及後輩，能與你們一起工作是我的榮幸，多謝所有粉絲及家人，《苦》劇永遠都是我的驕傲及光榮。」

相關字詞﹕首爾國際電視獎 朱智勳

上 / 下一篇新聞