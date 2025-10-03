朱智勳IU首爾國際電視獎稱帝封后

Netflix英劇《混沌少年時》獲頒大獎，負責執導的菲臘巴倫天尼（Philip Barantini）與日劇《宛如阿修羅》是枝裕和平分最佳導演，15歲奧雲谷巴（Owen Cooper）拿下最佳男演員，帶挈《混》劇連奪3獎成為大贏家。《彈珠人生2》獲頒最佳迷你劇，女主角金敏荷跟《索命書》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）同登視后寶座。

韓劇競賽單元方面，《外傷重症中心》與《苦盡柑來遇見你》平分最佳劇集，兩劇主角朱智勳及IU稱帝封后。朱智勳表示讓觀眾看得開心，是他拍劇的目標，又指《外》劇改編漫畫，比想像中困難，感謝台前幕後努力；IU從《苦》劇飾演母親的廉惠蘭手上接過獎項，先感謝喜歡《苦》劇的觀眾，以及編導等工作人員，她說：「劇中所有演員前輩及後輩，能與你們一起工作是我的榮幸，多謝所有粉絲及家人，《苦》劇永遠都是我的驕傲及光榮。」