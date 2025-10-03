明報新聞網
娛樂

編導拒認辱華 抱歉連累全智賢 強調《暴風圈》故事虛構 姜棟元牀戲合情理

【明報專訊】《智異山》全智賢與《戰，亂》姜棟元合演影視串流平台Disney+韓劇《暴風圈》，最後兩集前日上架，姜棟元為了解除核潛艇危機，疑似葬身大海，留下全智賢繼續為促進韓朝和平統一而努力。早前全智賢因對白「為什麼中國會偏好戰爭？」鬧出辱華風波，遭內地網民抵制。全劇播畢之後，導演金熙元及編劇丁瑞慶昨日接受韓媒訪問，澄清劇集並沒辱華意圖，強調內容純屬虛構，看罷結局自有分曉，並為事件連累全智賢成為眾矢之的感抱歉。

文：蘇珮欣

全智賢與姜棟元首度合演《暴風圈》，製作費高達700億韓圜（約3.9億港元），故事講述前外交官徐聞柱（全智賢飾）的丈夫準備參選總統，突然遇刺身亡，槍手指控其夫是朝鮮間諜，聞柱為揭開真相，決定代夫參選，其後得悉美國發現朝鮮擁有核潛艇，計劃派兵開戰，主張和平統一的聞柱，誓要揭開白宮高層的陰謀，生命因此備受威脅，幸獲僱傭兵白山湖（姜棟元飾）捨身相救，二人更擦出愛火。

全智賢關注粉絲感受

全智賢在《暴風圈》第4集說：「為什麼中國會偏好戰爭？」惹起內地網民不滿，批評對白辱華，故意抹黑中國，全智賢成為眾矢之的，網民揚言抵制，代言廣告紛紛下架。事件發酵超過一星期，導演金熙元及編劇丁瑞慶昨日首度開控回應，她倆異口同聲表示早就想過澄清，但因沒有社交媒體帳戶，最後決定劇集播畢後才一次過解釋所有疑團。

丁瑞慶說：「劇集內容純屬虛構，並非指涉現實世界，包括中國。原本打算創作全新的國家名字，但又怕太離地，觀眾難以接受。（辱華風波）事發後曾跟全智賢討論，向她表示歉意，但她反而安慰我們。」

金熙元強調劇集開拍前曾跟所有演員解釋故事內容，「全智賢關注全球粉絲感受，是我對她說不用擔心，可照劇本演出，結果鬧出風波，我對她感抱歉，對觀眾也抱歉。其覺只要看清故事脈絡，自會明白全智賢完全沒有那個（辱華）意思」；金熙元又透露全智賢擔心粉絲失望，「（事後）她感到難過，並跟我們說如果粉絲看到最後並喜歡結局就好了」。

姜棟元阻核潛艇爆炸

《暴風圈》另一爭議話題是全智賢與姜棟元的牀戲，編導否認男女主角感情發展太快，金熙元解釋世界大戰一觸即發，個人感情亦毋須克制，又指主角年紀不輕，心智成熟，發生關係也算正常。她亦透露二人拍攝牀戲經驗並不豐富，格外用心綵排。被問到製作費達3.9億港元，究竟花在哪裏？金熙元僅指製作團隊合理地、珍惜地使用款項，不想浪費金錢。

《暴風圈》共分9集，最後兩集前日上架，講到李美淑飾演全智賢的奶奶暗地從事間諜活動，把美國及朝鮮的武器轉賣到其他國家。她的野心驚人，試圖挑起戰爭，更暗中興建核潛艇，直至被全智賢丈夫發現，才被迫殺死他。最後姜棟元自我犧牲，阻止核潛艇爆炸，但結局暗示他或許大難不死；全智賢則在現屆女總統（金海淑飾）推薦下，考慮參選下屆總統，為開拍第2季埋下伏筆。

相關字詞﹕姜棟元 全智賢 韓劇 暴風圈

